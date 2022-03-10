УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Соперник Украины в Лиге наций продлил контракт с главным тренером
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соперник Украины в Лиге наций продлил контракт с главным тренером

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Новое соглашение - до лета 2024 года

Соперник Украины в Лиге наций продлил контракт с главным тренером

Фото: twitter.com/FAIreland

Новина українською

Футбольная ассоциация Ирландии продлила контракт с главным тренером сборной Стивеном Кенни, сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал этим летом.

"Я считаю высшей честью руководить своей страной и рад продлить контракт. Игроки невероятно гордятся тем, что играют за сборную Ирландии, и в последних матчах мы наблюдали мощную связь между командой и ирландскими болельщиками", - приводит слова тренера ассоциация

Специалист занимал пост главного тренера в "Богемианс", "Дерри Сити", "Данфермлин Атлетик", "Шемрок Роверс", "Дандолк". Также он работал с 2018 по 2020 годы с молодежной сборной Ирландии.

Напомним, Ирландия является соперником Украины в Лиге наций. Также в группе с сине-желтыми будут играть Шотландия и Армения.

Читайте также"Похоже УЕФА отдал предпочтение Украине и Шотландии" - тренер Ирландии недоволен календарем в Лиге наций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Ирландия Стивен Кенни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fai.ie/ireland

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...