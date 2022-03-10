Соперник Украины в Лиге наций продлил контракт с главным тренером

Футбольная ассоциация Ирландии продлила контракт с главным тренером сборной Стивеном Кенни, сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий договор истекал этим летом.

"Я считаю высшей честью руководить своей страной и рад продлить контракт. Игроки невероятно гордятся тем, что играют за сборную Ирландии, и в последних матчах мы наблюдали мощную связь между командой и ирландскими болельщиками", - приводит слова тренера ассоциация

Специалист занимал пост главного тренера в "Богемианс", "Дерри Сити", "Данфермлин Атлетик", "Шемрок Роверс", "Дандолк". Также он работал с 2018 по 2020 годы с молодежной сборной Ирландии.

Напомним, Ирландия является соперником Украины в Лиге наций. Также в группе с сине-желтыми будут играть Шотландия и Армения.