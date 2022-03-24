Лига Наций. Победа Казахстана, ничья Кипра и Эстонии

Состоялись первые матчи плей-офф Лиги Наций в дивизионе С. Сетка состоит из двух игр и проигравшие вылетят в дивизион D.

В первых играх результаты следующие - Казахстан на выезде сумел одолеть Молдову, в то время как Эстония и Кипр сыграли вничью. Ответные встречи состоятся 29-го марта.

Молдова - Казахстан 1:2

Голы: Николаеску 45+1 - Малый 64, Посмак 79 (аг)

Эстония - Кипр 0:0