Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Наций. Победа Казахстана, ничья Кипра и Эстонии
Сборные борются за место в дивизионе С
Фото: Vesti.kz
Состоялись первые матчи плей-офф Лиги Наций в дивизионе С. Сетка состоит из двух игр и проигравшие вылетят в дивизион D.
В первых играх результаты следующие - Казахстан на выезде сумел одолеть Молдову, в то время как Эстония и Кипр сыграли вничью. Ответные встречи состоятся 29-го марта.
Молдова - Казахстан 1:2
Голы: Николаеску 45+1 - Малый 64, Посмак 79 (аг)
Эстония - Кипр 0:0
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