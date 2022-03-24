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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Победа Казахстана, ничья Кипра и Эстонии

Лига наций УЕФА
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Сборные борются за место в дивизионе С

Лига Наций. Победа Казахстана, ничья Кипра и Эстонии

Фото: Vesti.kz

UA-Футбол
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Состоялись первые матчи плей-офф Лиги Наций в дивизионе С. Сетка состоит из двух игр и проигравшие вылетят в дивизион D.

В первых играх результаты следующие - Казахстан на выезде сумел одолеть Молдову, в то время как Эстония и Кипр сыграли вничью. Ответные встречи состоятся 29-го марта.

Молдова - Казахстан 1:2
Голы: Николаеску 45+1 - Малый 64, Посмак 79 (аг)

Эстония - Кипр 0:0

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В статье: Лига Наций
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