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Лига Наций. Серия пенальти спасает Казахстан, Кипр уверенно побеждает

Лига наций УЕФА
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Двое из четырех сохранили место в своем дивизионе

Лига Наций. Серия пенальти спасает Казахстан, Кипр уверенно побеждает

Фото: Kazakhstan Football Federation

UA-Футбол
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Состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги Наций за сохранение прописки в дивизионе С. Две сборные из четырех оставались в третьей по силе группе, остальные - опускались на одну ступеньку.

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После выездной победы, Казахстан неожиданно дома проиграл Молдове, но сумел спастись в серии пенальти. В ответном матче Кипр достаточно уверенно одолел сборную Эстонии.

Лига Наций, дивизион С, плей-офф

Казахстан - Молдова 0:1, серия пенальти 5:4 (первая игра 2:1)

Кипр - Эстония 2:0 (первая игра 0:0)

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