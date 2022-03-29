Лига Наций. Серия пенальти спасает Казахстан, Кипр уверенно побеждает

Состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги Наций за сохранение прописки в дивизионе С. Две сборные из четырех оставались в третьей по силе группе, остальные - опускались на одну ступеньку.

После выездной победы, Казахстан неожиданно дома проиграл Молдове, но сумел спастись в серии пенальти. В ответном матче Кипр достаточно уверенно одолел сборную Эстонии.

Лига Наций, дивизион С, плей-офф

Казахстан - Молдова 0:1, серия пенальти 5:4 (первая игра 2:1)

Кипр - Эстония 2:0 (первая игра 0:0)