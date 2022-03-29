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Лига Наций. Серия пенальти спасает Казахстан, Кипр уверенно побеждает
Двое из четырех сохранили место в своем дивизионе
Фото: Kazakhstan Football Federation
Состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги Наций за сохранение прописки в дивизионе С. Две сборные из четырех оставались в третьей по силе группе, остальные - опускались на одну ступеньку.
После выездной победы, Казахстан неожиданно дома проиграл Молдове, но сумел спастись в серии пенальти. В ответном матче Кипр достаточно уверенно одолел сборную Эстонии.
Лига Наций, дивизион С, плей-офф
Казахстан - Молдова 0:1, серия пенальти 5:4 (первая игра 2:1)
Кипр - Эстония 2:0 (первая игра 0:0)
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