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УЕФА предложила результат одного матча Шотландия – Украина отнести и к отбору на ЧМ, и к ЛН - СМИ
Неожиданное решение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА предложила провести перенесенный матч отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина на выбор 31 мая или 1 июня. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Более того, в качестве альтернативы также было предложено предоставить статус двойного назначения этому поединку. То есть, чтобы результат был отнесен и к непосредственно полуфиналу отбора на ЧМ-2022 и матчу Лиги наций.
Напомним, что жеребьевкасзвела Украину и Шотландию, кроме квалификации на Мундиаль, еще и в группе 1 дивизиона B Лиги наций.
"ТаТоТакое" отмечает, что УАФ может выбрать 1 июня, как дату проведения этого поединка, ведь в таких условиях важен каждый день совместной подготовки.
Отметим, что дата перенесенного матча отбора на ЧМ-2022 против Шотландии УЕФА еще не назначала официально. А вот поединок между этими сборными в Лиге наций должен был пройти 7 июня и тоже на поле Шотландии. Также на июньский слот у подопечных Петракова запланированы встречи с Ирландией (4 июня) и Арменией (11 июня).
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