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Соперник сборной Украины в Лиге наций потерял защитника из-за травмы
Футболист пропустит до 12 недель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Доэрти больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне. 30-летний футболист получил травму колена в матче 32-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:0).
По данным The Athletic, Доэрти пропустит до 12 недель. Последний матч "шпор" в АПЛ состоится через 6 недель, когда команда сыграет против "Норвича". Пока не принято решение о том, потребуется ли ирландцу операция. Врачи команды ждут, пока в области колена футболиста спадет отек.
Высока вероятность того, что защитник пропустит матчи национальной сборной в Лиге наций. В июне Ирландия должна сыграть с Украиной, Арменией и Шотландией.
В этом сезоне Доэрти провел 26 матчей за "шпор" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и оформил 4 результативные передачи.
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