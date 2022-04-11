Соперник сборной Украины в Лиге наций потерял защитника из-за травмы

Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Доэрти больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне. 30-летний футболист получил травму колена в матче 32-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:0).

По данным The Athletic, Доэрти пропустит до 12 недель. Последний матч "шпор" в АПЛ состоится через 6 недель, когда команда сыграет против "Норвича". Пока не принято решение о том, потребуется ли ирландцу операция. Врачи команды ждут, пока в области колена футболиста спадет отек.

Высока вероятность того, что защитник пропустит матчи национальной сборной в Лиге наций. В июне Ирландия должна сыграть с Украиной, Арменией и Шотландией.

В этом сезоне Доэрти провел 26 матчей за "шпор" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и оформил 4 результативные передачи.