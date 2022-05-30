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Сборная теперь под вопросом. Лидер Реала отыграл финал ЛЧ против Ливерпуля с травмой
С – самопожертвование
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу, 28 мая, мадридский "Реал" обыграл в решающем матче Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" (0:1). Лучшим игроком встречи стал голкипер "сливочных" Тибо Куртуа. В финале ЛЧ он отразил девять из девяти ударов в створ своих ворот.
По информации издания Marca, вратарь команды Анчелотти вышел на поле стадиона в Париже с травмой. Бельгийский футболист не был готов на 100%, он испытывал дискомфорт, вызванный болью в паховых кольцах.
Источник отмечает, что Тибо борется с проблемой последние несколько недель. Выиграв Ла Лигу, он получил возможность передохнуть, в воротах его подменил украинец Андрей Лунин. Теперь медицинскому штабу сборной Бельгии предстоит решить, будет ли Куртуа задействован в поединках июньского сбора "красных дьяволов". С очень большой долей вероятности Тибо не сыграет в первых четырех турах Лиги наций.
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