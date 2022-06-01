Лига Наций. Польша делает камбэк на последних минутах матча с Уэльсом

Сегодняшний матч между Польшей и Уэльсом вряд ли можно назвать зрелищным. По крайней мере, его первый тайм - точно. Обе команды начали играть очень осторожно, стараясь не забывать об обороне.

Первый момент возник уже на четвертой минуте, когда Зелински замкнул головой навес с правого фланга. Момент был довольно опасным, и голкипер вряд ли бы успел среагировать. Однако мяч прошел немного правее рамки ворот. Ответом на данный момент была позиционная атака валлийцев четырьмя минутами позже. Льюитт накрутил защитника вблизи штрафной и мощно пробил по центру ворот. Голкипер поляков при этом был на месте, он нивелировал угрозу.

Дальше на поле было относительное затишье вплоть до 20-й минуты. В это время прекрасный момент имел Роберт Левандовски. Нападающий протянул мяч метров 20, до штрафного Уэльса, и нанес удар в правый угол низом. Вратарь в последний момент не без проблем спас свою команду. Поляки пытались дальше пристреливаться, но создавать настоящую опасность удавалось не так часто. Несколькими минутами позже инициативу взял в свои руки Уэльс. Сначала Бернс нанес удар с разворота, получив пас из глубины, а затем Джеймс убрал под себя и почти попал в ближний угол примерно с 20 метров.

Ближе к окончанию первой 45-минутки наши соседи снова создали несколько моментов, однако забить не удалось. Зелински сделал очень классный черпачок на Буксу, но польский форвард не смог качественно остановить мяч и пробить в цель. Таким образом, команды ушли на перерыв без забитых голов.

С началом второго тайма градус напряжения значительно вырос. Тренер Уэльса сделал сразу три замены, и они дали хороший результат. Команда начала действовать гораздо более слаженно, и следствием этого стал гол Уильямса на 52-й минуте. Матондо покатил на набегавшего к границе штрафной хавбека, а тот нанес удар шведой прямо в дальний угол. Круглый полетел по невероятной траектории, и Грабара не смог спасти.

Сразу после пропущенного мяча поляки будто проснулись и начали играть намного увереннее. Им удалось несколько раз подойти к воротам валлийцев и создать опасность. Результативно подобные атаки завершились на 72-й минуте, когда забил Камински. Хавбек принял мяч в штрафной, убрал под себя и попал прямо в дальний угол ворот. Очень хороший гол вышел у Якуба.

После сравнения счета стало видно, что хозяева поля стремятся к гораздо большему. Они атаковали раз за разом, и на 85-й минуте это увенчалось еще одним успехом. Камински покатил на Левандовски, а тот пробил прямо в защитника Уэльса. После рикошета круглый оказался в Свидерски, а тот без проблем добил в ворота. До конца поединка соперник уже не смог отреагировать на этот гол.

Таким образом, поляки завершают победой свой первый матч в Лиге Наций. Однако расслабляться не стоит, ведь впереди встречи с Бельгией и Нидерландами. Скоро мы увидим, смогут ли наши соседи победить более серьезных соперников так, как они сделали это с Уэльсом.

Лига Наций УЕФА

Польша – Уэльс 2:1

Голы: Камински 72, Свидерски 85 – Уильямс 52

Польша: Грарабара, Пухач, Глик, Беднарек, Берешински, Горальски, Криховяк, Клих, Зелински, Букса, Левандовски

Уэльс: Ворд, Норрингтон, Мефам, Гантер, Уильямс, Бернс, Смит, Морелл, Льюитт, Джеймс, Мур

Предупреждения: Морелл 29, Норрингтон 75 – Берешински 61