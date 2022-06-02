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Сербия - Норвегия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 02.06.2022
Скандинавы сойдутся с балканцами
фото - fotball.no
Уже сегодня состоится матч Лиги Наций, в котором встретятся сборные Сербии и Норвегии. Эта встреча станет первым официальным поединком для обеих команд в текущем году, если не брать во внимание два товарищеские поединки в конце марта. Как могут развиваться события во время игры - сейчас подробно рассмотрим.
Лига Наций, Группа B
02.06.2022, 21:45, Стадион Райко Митич, Белград
Судья: П. Рачковский (Польша)
Прямая трансляция: OLL TV
Сербия
Команда балканцев провела в текущем году всего два поединка, как и норвежцы. Однако, их нельзя назвать слишком успешными. Сначала команда Драгана Стойковича минимально выиграла Венгрию (1:0) благодаря автоголу Нягу. Следует уточнить, что венгры играли фактически резервным составом. Второй матч был против более мощной Дании (0:3), и здесь уже появились проблемы. Соперник смог забить трижды, при этом фактически не встретив никакого сопротивления.
С марта команда Сербии вряд ли смогла значительно изменить тактику, и уж точно не заиграла новых футболистов, которые могли бы изменить ход событий во время поединка. Можно ожидать стандартную для Стойковича схему 3-4-3 и тех же Митровича, Милинковича-Савича и Тадича в атаке.
Ориентировочный состав: Райкович, Павлович, Велькович, Миленкович, Костич, Гудель, Лукич, Живкович, Тадич, Милинкович-Савич, Митрович.
Норвегия
Как известно, в последние годы сборная Норвегии значительно прибавила за счет как молодых талантов, так и многих игроков, которые много лет подряд набираются опыта в топовых европейских чемпионатах. Именно это скандинавы и продемонстрировали в весенних товарищеских матчах, которые состоялись в марте.
Сначала норвежцы одержали победу над Словакией (2:0) благодаря голам Холанда и Эдегора, а затем эпично разгромили Армению (9:0). Один только Холанд тогда сделал дубль и отдал ассист. Резюмируя, нужно сказать, что к такому сопернику, как Сербия, скандинавы точно будут готовы.
Не нужно быть пророком, чтобы понять, что коуч выберет атакующую схему на матч, в которой вся линия полузащиты будет вкладывать мяч в ноги Холанду, а тот будет решать моменты и забивать голы.
Ориентировочный состав: Нюланд, Бьёркан, Айер, Остигор, Педерсен, Берг, Норманн, Эдегор, Эльюнусси, Холанд, Серлот.
Ставки и коэффициенты
Прогноз от сайта UA-Football
Стоит отметить, что перед матчем букмекеры больше верят в победу Сербии, чем Норвегии. Однако, три очка для балканцев выглядят более туманными, нежели для скандинавов, даже учитывая, что поединок пройдет в Белграде. Норвежцы точно не собираюся упускать ценные очка перед матчами с более сильными шведами и словенцами. Стоит ожидать серьезного натиска от гостей, но и недооценивать хозяев не нужно. Прогноз: победа Норвегии, обе забъют.
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