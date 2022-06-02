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Чехия – Швейцария. Прогноз на матч Лиги наций на 02.06.22
Матч аутсайдеров группы
Nati
Лига наций А, группа B. 1-й тур
Прага, "Синобо Стэдиум"
Чехия – Швейцария 21:45
Трансляция – Megogo
Чехия
Сборная Чехии ярко заявила о себе на европейском первенстве, пройдя в плей-офф Нидерланды и дойдя до четвертьфинала. На Евро блистал Патрик Шик, ставший лучшим бомбардиром турнира, а затем ярко провёл сезон Бундеслиги, записав на свой счёт 24 гола в 27 матчах. Но в этой игре его участие не ожидается.
Но вот отбор к Мундиалю у подопечных Ярослава Шилгавы не задался – всего 4 победы в 8 матчах, и третья строчка позади Бельгии и Уэльса. В плей-офф "локомотив" вылетел на стадии полуфинала от рук шведов (1:0 д.в.).
В Лиге наций Чехия попала в грозную группу с Португалией и Испанией, поэтому игра со Швейцарией приобретает особое значение – с двумя грандами набирать очки будет куда труднее.
Швейцария
Блистательное Евро провела и Швейцария, сенсационно выбившая Францию и уступившая Испании в 1/4 лишь по серии пенальти. После континентального первенства у руля команды Мурат Якин заменил Владимира Петковича, вернувшегося в клубный футбол. С новым тренером швейцарцы стартовали с двух нулевых ничьих кряду, но в итоге в отборе дважды поделили очки с Италией, а также по разу победили Северную Ирландию, Литву и Болгарию. Пропустили всего два гола и не проиграли ни единой встречи.
Но вот в новом году результаты "нати" неудачно провели два товарищеских матча. Сначала проиграли англичанам (2:1), а затем не смогли обыграть скромную команду Косово (1:1).
Швейцария ярко выступила в дебютном розыгрыше Лиги наций, дойдя до полуфинала в 2019-м году. Затем сохранила место в элитном дивизионе, но все мы помним, как именно они обошли сборную Украины в группе. Тогда швейцарцы выиграли лишь одну встречу из 6. На этот раз жребий похожий – один соперник их уровня и два явных фаворита.
Ориентировочные составы
Чехия: Вацлик – Ямелька, Брабец, Зима – Зелены, Соучек, Садилек, Цоуфал – Гложек, Янкто – Кухта
Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер – Джака, Фройлер – Цубер, Шакири, Штеффен – Эмболо
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Чехия – Швейцария от UA-Футбол
Швейцарцы имеют прекрасный состав, целиком представляющий топ-5 чемпионатов Европы, а особенно много у них представителей Бундеслиги. Так что вертикальный стиль чехов с их фирменным прессингом неожиданностью для этой команды стать не должна. Швейцария крайне надёжна в обороне, а отсутствие Шика лишний раз намекает, что мяч в воротах Яна Зоммера побывать не должен. Ставка: тотал Чехии меньше 0.5 с коэффициентом 2.75.
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