Лига наций УЕФА
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Роналду мимо старта: сборная Португалия объявила стартовый состав на матч с Испанией
Не первый и в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Португалии объявила стартовый состав на матч первого тура Лиги наций против Испании. Сантуш обошелся без нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Матч начнется в 21:45.
Стартовый состав выглядит следующим образом:
- Диогу Кошта;
- Рафаэл Геррейру, Пепе, Жоау Канселу;
- Данилу Перейра, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Моутинью;
- Рафаэл Леау, Андре Силва.
???? O nosso primeiro ???????? para esta #NationsLeague! #VamosComTudo #TeamPortugal pic.twitter.com/AFW9TKTfec— Portugal (@selecaoportugal) June 2, 2022
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