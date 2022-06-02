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Роналду мимо старта: сборная Португалия объявила стартовый состав на матч с Испанией

Лига наций УЕФА
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Не первый и в сборной

Роналду мимо старта: сборная Португалия объявила стартовый состав на матч с Испанией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Португалии объявила стартовый состав на матч первого тура Лиги наций против Испании. Сантуш обошелся без нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Матч начнется в 21:45.

Стартовый состав выглядит следующим образом:

  • Диогу Кошта;
  • Рафаэл Геррейру, Пепе, Жоау Канселу;
  • Данилу Перейра, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Моутинью;
  • Рафаэл Леау, Андре Силва.
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В статье: Испания Криштиану Роналду Португалия
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