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Лига Наций. Греция и Косово начинают с выездных побед

Лига наций УЕФА
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Разборки в дивизионе С

Лига Наций. Греция и Косово начинают с выездных побед

Фото: ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

UA-Футбол
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Стартовал первый тур Лиги Наций в дивизионе С. В рамках второй группы сегодня состоялось два поединка.

В первом из них достаточно легкую победу добыла сборной Косово. Голы Бериши и Жегровы подарили "синим" три очка и удачный старт в новом розыгрыше турнира.

Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Кипр - Косово 0:2
Голы: Бериша 65, Жегрова 78

Немного сложнее задача была у греков. Выезд на поле Северной Ирландии - вещь не самая приятная. Гол на 39-й минуте гостям помог, однако в последующей вязкой игре было до конца не ясно, каким будет счет в конце. Греки все-таки смогли удержать минимальное преимущество, взяв три бала в первом туре.

Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Северная Ирландия - Греция 0:1
Гол: Бакасетас 39

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В статье: Греция Кипр Северная Ирландия Косово
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