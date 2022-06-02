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Лига Наций. Греция и Косово начинают с выездных побед
Разборки в дивизионе С
Фото: ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Стартовал первый тур Лиги Наций в дивизионе С. В рамках второй группы сегодня состоялось два поединка.
В первом из них достаточно легкую победу добыла сборной Косово. Голы Бериши и Жегровы подарили "синим" три очка и удачный старт в новом розыгрыше турнира.
Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Кипр - Косово 0:2
Голы: Бериша 65, Жегрова 78
Немного сложнее задача была у греков. Выезд на поле Северной Ирландии - вещь не самая приятная. Гол на 39-й минуте гостям помог, однако в последующей вязкой игре было до конца не ясно, каким будет счет в конце. Греки все-таки смогли удержать минимальное преимущество, взяв три бала в первом туре.
Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Северная Ирландия - Греция 0:1
Гол: Бакасетас 39
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