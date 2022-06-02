Лига Наций. Греция и Косово начинают с выездных побед

Стартовал первый тур Лиги Наций в дивизионе С. В рамках второй группы сегодня состоялось два поединка.

В первом из них достаточно легкую победу добыла сборной Косово. Голы Бериши и Жегровы подарили "синим" три очка и удачный старт в новом розыгрыше турнира.

Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С

Кипр - Косово 0:2

Голы: Бериша 65, Жегрова 78

Немного сложнее задача была у греков. Выезд на поле Северной Ирландии - вещь не самая приятная. Гол на 39-й минуте гостям помог, однако в последующей вязкой игре было до конца не ясно, каким будет счет в конце. Греки все-таки смогли удержать минимальное преимущество, взяв три бала в первом туре.

Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С

Северная Ирландия - Греция 0:1

Гол: Бакасетас 39