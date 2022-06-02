ЛН. Словения с Вербичем проигрывает на своем поле Швеции

Скандинавы захватили лидерство в группе B4. Норвегия минимально переиграла Сербию, а Швеция взяла три очка в матче со Словенией.

После долгого и изнурительного сезона принято говорить, что матчи Лиги наций никому не нужны и не интересны, и действительно стадион "Стожице" в столице Словении Любляне не был заполнен и наполовину. Но вот футболистов Словении и Швеции в равнодушии к матчу обвинить никак не получится.

Игра получилась интересной, так как может получиться интересным поединок двух средних европейских сборных в июне. Немного усталости и провалов, но и раскованные действия в атаке.

Облаку и Ульсену пришлось исполнить немало красивых сейвов, но все же вратарю сборной Словении не удалось сделать клигшит в отличии от его визави. В первом тайме Классон удалось заработать пенальти после фола на нем Бижоля (яростные протесты словенцев ни к чему не привели – VAR подтвердил решение арбитра в поле), и Фосберг точно исполнил одиннадцатиметровый, отправив вратаря и мяч в разные углы.

После перерыва Словении удалось создать небольшое далвение и игроки сборной Швеции хитрили в конце матча, получив две желтые карточки за затяжку времени. Но после 88-й минуты вопрос с победителем встречи отпал.

Удивительный соло-гол исполнил Кулушевски. Сванберг наугад выбил мяч вперед, вингер "Тоттенхэма" подхватил его в центре поля, сам добежал штрафной сборной Словении, качнул защитника, и сильно ударил в ближний угол.

???? Dejan Kulusevski skickar in 2-0 i slutminuterna! ????



Slovenien ???????? 0-2 ???????? Sverige pic.twitter.com/xi8rx7hYJz — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 2, 2022

Во втором тайме при счете 1:0 на поле появился полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич. Он провел на поле 14 минут и не помог своей команде переломать игру. Швеция выглядела лучше и заслуженно победила.

Лига наций, группа B4, первый тур. Любляна, "Стожице"

Словения – Швеция 0:2

Голы: Форсберг 39 (пен.), Кулушевски 88

Словения: Облак – Блажич, Бижоль, Мевля (Вербич 76) – Стоянович, Черин, Куртич, Сикошек (Карничник 65) – Зайц – Целар (Захович 82), Шпорар (Шешко 46)

Швеция: Ульсен – Аугустинссон, Нильссон, Старфелт (Милошевич 45+2), Андерссон (Крафт 66) – Форсберг, Карлстрем (Кажюст 79), Ульссон (Сванберг 65) – Классон, Исак (Квайсон 80), Кулушевски

Предупреждения: Стоянович 37, Зайц 41 – Ольссон 43, Крафт 82, Кулушевски 85