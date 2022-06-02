Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛН. Ассист игрока Шахтёра и гол почти игрока Динамо приносят Израилю ничью
Исландия упускает победу
Фото: ФК Шахтер
Лига Наций. Группа B2 Хайфа. "Самми Офер" Израиль - Исландия 2:2 Голы: Абада 25, Вайсманн 84 - Хельгасон 42, Сигурдссон 53 Впервые в своей истории в Израиле решили поставить во главе сборной её бывших легендарных игроков без тренерского опыта. Алон Хазан, кроме юношеских и молодёжных сборных, главным почти не работал. Новый спортивный директор Йосси Бенаюн директором почти не работал. Так намереваются впервые за 52 года пробиться на крупный турнир. Исландия намеревается точно таким же образом. Арнар Видарссон пришёл два года назад из "молодежки", почти не тренировал взрослых... Что ж, новое начало проектов получилось живым. 24 минуты прошли без футбола. На 25-ой Соломон обыгрался на левом фланге с Абу Фани, помчался, прострелил, а правый вингер "Селтика" Абада (год назад чуть не перешёл в "Динамо"), лучший молодой игрок шотландской лиги в сезоне 2021/22, закатил. Затем гости начали давить. Сигурдссон вышел один-на-один, но перебросил ворота, Торстейнссон через руки вратаря "Фейеноорда" Марциано пробил в стойку. Хельгасон воспользовался грубейшей ошибкой финалиста Лиги Конференций при простом навесе и сравнял. Во втором тайме Магнуссон пасом вразрез со своей половины поля отправил Сигурдссона к вратарю и голу. В контратаках Марциано дважды спасал. Затем, после минут бесцельного владения мячом хозяев, Вайссман, пару дней тому вытащивший "Вальядолид" в Примеру, головой замкнул навес. А в самой концовке спасать пришлось уже Рунарссону и защитникам. Эта группа - та самая, из которой была исключена сборная россии. Поэтому здесь шансы на выход выше. Первый ее матч в плане выхода ничего не прояснил. Разве что обещает яркую игру и много голов далее.
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