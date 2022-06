Лига наций. Испания - Португалия 1:1. Ничейный синдром по-прежнему в силе

Лидеры 2-й группы встретились между собой уже в дебютном туре и... ничего не решили. Впрочем, как и ожидалось.

Последний раз Испания побеждала Португалию в основное время в 2010 году, Португалия Испанию - в 2004-м. Синдром ничьих накрыл пиренейцев с головой.

Сегодняшний матч прошел в довольно быстром темпе, если учесть, что позади у игроков длинный и тяжелый сезон. Испанцы забрали себе мяч, что понятно; важнее, что они были конкретнее в нападении. До перерыва у гостей был один явный шанс - Рафаэл Леау после слалома от Геррейру ударил выше ворот. Испания на это ответила 3-4 моментами.

26 - Álvaro Morata has scored 26 goals in 53 appearances for Spain ???????? in all competitions, becoming the joint-seventh highest scorer in the nation’s history alongside Emilio Butragueño (26 goals in 69 apps). Hawk. pic.twitter.com/zmOjOzROKj

Гол в итоге записал на свой счет Мората, но настоящим героем голевой атаки стал Гави - именно он протащил мяч со своей половины и вывел партнеров в ситуацию 2 в 1.

Юный каталонец и в других аспектах был силен - постоянно находил свободные зоны, разгонял атаки, идеально открывался между линиями и при этом не выпадал из прессинга. У португальцев адекватного ответа ему не было, но Испании не помогло даже это.

Просто когда в центре твоей обороны Диего Льоренте и Пау Торрес - на "сухарь" против топов рассчитывать сложно. У "Селессау" хватает мастеровитых форвардов, и свои шансы они нашли даже при интеллектуальном коллапсе в полузащите. Так, например, Андре Силва вывел на ворота Леау, но тот в ближнем бою проиграл Симону.

6 - Spain ???????? have now gone six games in a row without beating Portugal ???????? (D5 L1), their worst current run against any other team in all competitions. Nightmare. pic.twitter.com/v00935PToY