Лига наций. Испания - Португалия 1:1. Ничейный синдром по-прежнему в силе

Лидеры 2-й группы встретились между собой уже в дебютном туре и... ничего не решили. Впрочем, как и ожидалось.

Последний раз Испания побеждала Португалию в основное время в 2010 году, Португалия Испанию - в 2004-м. Синдром ничьих накрыл пиренейцев с головой.

Сегодняшний матч прошел в довольно быстром темпе, если учесть, что позади у игроков длинный и тяжелый сезон. Испанцы забрали себе мяч, что понятно; важнее, что они были конкретнее в нападении. До перерыва у гостей был один явный шанс - Рафаэл Леау после слалома от Геррейру ударил выше ворот. Испания на это ответила 3-4 моментами.

26 - Álvaro Morata has scored 26 goals in 53 appearances for Spain ???????? in all competitions, becoming the joint-seventh highest scorer in the nation’s history alongside Emilio Butragueño (26 goals in 69 apps). Hawk. pic.twitter.com/zmOjOzROKj — OptaJose (@OptaJose) June 2, 2022

Гол в итоге записал на свой счет Мората, но настоящим героем голевой атаки стал Гави - именно он протащил мяч со своей половины и вывел партнеров в ситуацию 2 в 1.

Юный каталонец и в других аспектах был силен - постоянно находил свободные зоны, разгонял атаки, идеально открывался между линиями и при этом не выпадал из прессинга. У португальцев адекватного ответа ему не было, но Испании не помогло даже это.

Просто когда в центре твоей обороны Диего Льоренте и Пау Торрес - на "сухарь" против топов рассчитывать сложно. У "Селессау" хватает мастеровитых форвардов, и свои шансы они нашли даже при интеллектуальном коллапсе в полузащите. Так, например, Андре Силва вывел на ворота Леау, но тот в ближнем бою проиграл Симону.

6 - Spain ???????? have now gone six games in a row without beating Portugal ???????? (D5 L1), their worst current run against any other team in all competitions. Nightmare. pic.twitter.com/v00935PToY — OptaJose (@OptaJose) June 2, 2022

Испания это видела, но как Энрике мог среагировать? Пике и Рамоса в сборной давно нет; он использует тех, кого имеет. Как следствие - под конец игры все испанцы до единого выключились и дали Рикарду Орте поразить почти пустые ворота с центра штрафной. Что это было?!

С такой обороной Испания не выиграет ЧМ - впрочем, как и Португалия с такой атакой. Обоим надо прибавлять и, вероятно, это произойдет уже осенью, когда футболисты отдохнут. В июне требовать от них большего не стоит.

1-й тур Лиги наций. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Испания - Португалия - 1:1

Голы: Мората, 25 - Рикарду Орта, 82

Испания: Симон - Аспиликуэта, Диего Льоренте, Пау Торрес, Альба - Солер (Коке, 63), Бускетс, Гави (Маркос Льоренте, 81) - Ферран Торрес (Ольмо, 63), Мората (де Томас, 70), Сарабия

Португалия: Диогу Кошта - Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру - Бруну Фернандеш (Нуньеш, 81), Моутинью (Рубен Невеш, 46), Бернарду Силва - Отавиу (Роналду, 62), Андре Силва (Гедеш, 62), Рафаэл Леау (Рикарду Орта, 72)

Предупреждения: Сарабия, 36, Диего Льоренте, 72, Бускетс, 90+1 - Моутинью, 38, Бернарду Силва, 39, Нуньеш, 83, Пепе, 90+2