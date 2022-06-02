  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций. Испания - Португалия 1:1. Ничейный синдром по-прежнему в силе
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Испания - Португалия 1:1. Ничейный синдром по-прежнему в силе

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Хозяев подвела дырявая защита

Лига наций. Испания - Португалия 1:1. Ничейный синдром по-прежнему в силе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидеры 2-й группы встретились между собой уже в дебютном туре и... ничего не решили. Впрочем, как и ожидалось.

Последний раз Испания побеждала Португалию в основное время в 2010 году, Португалия Испанию - в 2004-м. Синдром ничьих накрыл пиренейцев с головой.

Сегодняшний матч прошел в довольно быстром темпе, если учесть, что позади у игроков длинный и тяжелый сезон. Испанцы забрали себе мяч, что понятно; важнее, что они были конкретнее в нападении. До перерыва у гостей был один явный шанс - Рафаэл Леау после слалома от Геррейру ударил выше ворот. Испания на это ответила 3-4 моментами.

Гол в итоге записал на свой счет Мората, но настоящим героем голевой атаки стал Гави - именно он протащил мяч со своей половины и вывел партнеров в ситуацию 2 в 1.

Юный каталонец и в других аспектах был силен - постоянно находил свободные зоны, разгонял атаки, идеально открывался между линиями и при этом не выпадал из прессинга. У португальцев адекватного ответа ему не было, но Испании не помогло даже это.

Просто когда в центре твоей обороны Диего Льоренте и Пау Торрес - на "сухарь" против топов рассчитывать сложно. У "Селессау" хватает мастеровитых форвардов, и свои шансы они нашли даже при интеллектуальном коллапсе в полузащите. Так, например, Андре Силва вывел на ворота Леау, но тот в ближнем бою проиграл Симону.

Испания это видела, но как Энрике мог среагировать? Пике и Рамоса в сборной давно нет; он использует тех, кого имеет. Как следствие - под конец игры все испанцы до единого выключились и дали Рикарду Орте поразить почти пустые ворота с центра штрафной. Что это было?!

С такой обороной Испания не выиграет ЧМ - впрочем, как и Португалия с такой атакой. Обоим надо прибавлять и, вероятно, это произойдет уже осенью, когда футболисты отдохнут. В июне требовать от них большего не стоит.

1-й тур Лиги наций. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Испания - Португалия - 1:1

Голы: Мората, 25 - Рикарду Орта, 82

Испания: Симон - Аспиликуэта, Диего Льоренте, Пау Торрес, Альба - Солер (Коке, 63), Бускетс, Гави (Маркос Льоренте, 81) - Ферран Торрес (Ольмо, 63), Мората (де Томас, 70), Сарабия

Португалия: Диогу Кошта - Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру - Бруну Фернандеш (Нуньеш, 81), Моутинью (Рубен Невеш, 46), Бернарду Силва - Отавиу (Роналду, 62), Андре Силва (Гедеш, 62), Рафаэл Леау (Рикарду Орта, 72)

Предупреждения: Сарабия, 36, Диего Льоренте, 72, Бускетс, 90+1 - Моутинью, 38, Бернарду Силва, 39, Нуньеш, 83, Пепе, 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Португалия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hrdhrd (Украина)
03.06.2022 в 00:07
Впервые увидел Леау в действии. Ну такой себе Дембеле на левом фланге, моменты запарывает как Винисиус в 19 году, в оборону не ходит, в прессинге не участвует. И за него хотят 100 лямов?) Ну в ПСЖ может и 150 заплатят, но Реалу такое не надо, даже если бы он справа играл.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
03.06.2022 в 00:02
Так важко на щось розраховувати коли "основний нападник" Ф.Торрес. Тому і більше всього створював, утім не реалізував моменти Альба... А він вже не молодий... Завтра з Бускетсом підуть і все. Гравців високого рівня не проглядається. Ґаві так зіграв добре, але у такому віці стабільність майже не спостерігається.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде