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Бельгия – Нидерланды. Прогноз матча Лиги наций на 03.06.22

Лига наций УЕФА
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Яркий матч нам обеспечен

Бельгия – Нидерланды. Прогноз матча Лиги наций на 03.06.22

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций А, группа D. 1-й тур

Брюссель, "Руа Бодуэн"

Бельгия – Нидерланды 21:45

Трансляция – OLL.TV

Бельгия

Нынешнее поколение бельгийцев давно утвердилось в топе мировых сборных, однако в последнее время удерживаться на пьедестале подопечным Роберто Мартинеса удаётся всё с большим трудом. Вялое выступление на прошедшем Евро свидетельствует об этом лучше всего, где "красные дьяволы" после выхода из лёгкой группы остановились на стадии 1/4.

Хотя отбор к Чемпионату мира Бельгия традиционно провела без поражений, выиграв 6 матчей и сыграв вничью ещё два. Неплохо команда выступила и на минувшей Лиге наций, финишировав четвёртыми.

У Бельгии есть некоторые кадровые проблемы. Лучший вратарь мира Тибо Куртуа получил травму во время своего феноменального перфоманса в финале ЛЧ, поэтому придётся вспомнить об экс-кипере "Ливерпуля" Миньоле. В защите продолжают полагаться на престарелых Алдервейрелда и Вертонгена, в центре поля не менее возрастной и медлительный Витсель. Звёздная атака Бельгии тоже немного настораживает. Де Брюйне продолжает выступать на пике, но вот по просидевшему сезон на лавке Лукаку и Эдену Азару, сыгравшему всего 26 минут с февраля, большие вопросы.

Нидерланды

Нидерланды на прошлогоднем Евро по-настоящему провалились, хотя убедительно смотрелись в группе с тремя сухими победами. Но Чехия оказалась "оранжевым" не по зубам. Позорным было и поражении Турции (4:2) на старте квалификации на Мундиаль, которые вне сомнений на Евро были абсолютно худшей командой турнира.

Затем Нидерланды вновь возглавил Луи ван Гаал, и дела улучшились – с тех пор "оранжевые" ещё не проигрывали. Особенно впечатляющими выдались мартовские товарищеские матчи против грозной Дании (4:2) и воскресшей при Флике команде Германии (1:1).

В последнее время ван Гаал пристрастился к схеме с тремя центрбеками, с надёжным тылом в виде де Лигта, ван Дейка и Блинда. При этом наставник по традиции не боится привлекать в сборную новые лица. Марк Флеккен изз "Фрайбурга" прекрасно проявил себя на линии ворот в последних встречах, одноклубник Малиновского Копмейнерс стал важной единицей в центре поля, ровно как и 30-летний Бергхейс в атаке.

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Личные встречи

Соперники провели между собой 127 дерби. В целом Нидерланды имеют заметный перевес по победам (55:41), правда последняя четверть века всецело осталась за Бельгией. "Красные дьяволы" за эти 25 лет не проиграли ни одного из 8 матчей, а последний, датированный 2012-м годом, выиграли 4:2.

Ориентировочные составы

Бельгия: Миньоле – Алдервейрелд, Боята, Вертонген – Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар – де Брейне, Лукаку, Э. Азар

Нидерланды: Флеккен – де Врей, ван Дейк, Блинд; Коопмейнерс, Ф. де Йонг, Клаассен – Бергвейн, Бергхейс

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Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Бельгия – Нидерланды от UA-Футбол

Ждём результативного матча, ведь обе команды предпочитают открытую игру. До победы над Буркина Фасо в последней встрече Бельгия пропускала в 5 играх кряду, а отсутствие Куртуа лишний раз намекает, что "дьяволы" обязательно пропустят. Нидерланды пропускали в 3 из 4 последних встреч, умудрившись получить два мяча даже от Черногории. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 2.0.

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В статье: Нидерланды Бельгия
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