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Лига Наций. Казахстан стартует с уверенной домашней победы

Лига наций УЕФА
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Хотя по игре все не так очевидно

Лига Наций. Казахстан стартует с уверенной домашней победы

Фото: Kazakhstan Football Federation

UA-Футбол
Новина українською

Европейские сборные начинают свой путь в Лиге Наций. Сегодня первые игры провели Казахстан и Азербайджан.

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Недавний соперник украинской сборной по отборочной группе добыл легкую по счету победу, забив дважды после перерыва. Оба раза в качестве финишера выступал Аймбетов. Более того, еще один его гол был отменен из-за офсайда.

Однако игра была относительно равной. Гости, к примеру, чаще били по воротам, а голкипер Казахстана Шацкий за 90 минут совершил семь сейвов.

Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Казахстан - Азербайджан 2:0
Голы: Аймбетов 50, 61

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В статье: Азербайджан Казахстан
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