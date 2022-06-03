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Лига Наций. Казахстан стартует с уверенной домашней победы
Хотя по игре все не так очевидно
Фото: Kazakhstan Football Federation
Европейские сборные начинают свой путь в Лиге Наций. Сегодня первые игры провели Казахстан и Азербайджан.
Недавний соперник украинской сборной по отборочной группе добыл легкую по счету победу, забив дважды после перерыва. Оба раза в качестве финишера выступал Аймбетов. Более того, еще один его гол был отменен из-за офсайда.
Однако игра была относительно равной. Гости, к примеру, чаще били по воротам, а голкипер Казахстана Шацкий за 90 минут совершил семь сейвов.
Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Казахстан - Азербайджан 2:0
Голы: Аймбетов 50, 61
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