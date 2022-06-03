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Лига Наций. Словакия в Сербии обыграла белорусов

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Не самый веселый матч

Лига Наций. Словакия в Сербии обыграла белорусов

Фото: АБФФ

UA-Футбол
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Европейские сборные продолжают стартовать в новом сезоне Лиги Наций. Сегодня пришла очередь белорусов и словаков.

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В матче, который прошел в Сербии (Белоруссии нельзя проводить матчи дома из-за прямой помощи России во время нападения на Украину), была зафиксирована минимальная победа гостей. Хотя в целом игра была относительно равной.

Словакия чаще владела мячом, но по ударам было примерное равенство. Но не по голам. Точный удар Суслова во второй половине установил окончательный счет.

Лига Наций, 1-й тур. Дивизион С
Белоруссия - Словакия 0:1
Гол: Суслов 61

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В статье: Словакия Белоруссия
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