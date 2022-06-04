Лига наций УЕФА
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ЛН. Латвия обыграла Андорру, а Лихтенштейн уступил Молдове
1 группа Лили D сыграла свои матчи
Национальная команда Латвии дома переиграла Андорру (3:0), а Лихтенштейн ничего не противопоставил сборной Молдовы (0:2) в первом туре Лиги наций УЕФА.
Латвия – Андорра. 3:0.
9' Улдрикс, 77' Улдрикс, 85' Икауниек.
Лихтенштейн – Молдова. 0:2.
5' Николаеску, 90+4 Болохан
Группа 1:
- Латвия – 3 очка;
- Молдова – 3 очка;
- Лихтенштейн – 0 очков;
- Андорра – 0 очков.
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