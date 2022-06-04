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ЛН. Латвия обыграла Андорру, а Лихтенштейн уступил Молдове

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

1 группа Лили D сыграла свои матчи

ЛН. Латвия обыграла Андорру, а Лихтенштейн уступил Молдове

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Национальная команда Латвии дома переиграла Андорру (3:0), а Лихтенштейн ничего не противопоставил сборной Молдовы (0:2) в первом туре Лиги наций УЕФА.

Латвия – Андорра. 3:0.

9' Улдрикс, 77' Улдрикс, 85' Икауниек.

Лихтенштейн – Молдова. 0:2.

5' Николаеску, 90+4 Болохан

Группа 1:

  1. Латвия – 3 очка;
  2. Молдова – 3 очка;
  3. Лихтенштейн – 0 очков;
  4. Андорра – 0 очков.
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В статье: Андорра Латвия Лихтенштейн Молдова Лига Наций
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