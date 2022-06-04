Италия - Германия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 04.06.2022

Еще перед Финалиссимой Роберто Манчини заявил, что тот матч станет окончанием цикла, а после него начнется омоложение сборной Италии. Окончание вышло удручающим - 0:3. Что лишь ускоряет революцию. Алленаторе "Скуадры Адзурры" уже отправил с десяток игроков домой, и сегодня стартовый состав по сравнению со средой должен измениться на 10/11. В Германии же революцию начали год назад и сейчас чувствуют себя отлично. Правда, не хватает проверок сильными соперниками. Станет ли Италия таким?

4 июня. 21:45. Лига Наций. Группа А3

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Италия - Германия

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Новую эру Италия начинает подавленной. Победа на Евро практически забыта, пролёт мимо Чемпионата Мира и неудача в Лиге Наций (третье место) чувствуются отчётливо. Все признают, что нужна революция. Corriere Dello Sport заявляет, что нужно перестраивать почти все. Говорят даже о смене тактической схемы на 3-5-2. Манчини признает, что ожидает долгий болезненный процесс перестройки, тяжёлые времена, говорит об усталости нынешнего состава и малой игровой практике молодежи в Серии А.

Он остался доволен первым таймом матча против Аргентины. Хотя тот был проигран со счетом 0:2. Второй выглядел гораздо хуже. Также говорил о потерях мяча, о недостатке голов, о неготовности форвардов, о риске бросать сразу же в бой новый состав. Он и вся Италия боятся очередного разгрома. Боятся пропустить и не забить достаточно. Ведь лишь в двух из последних 11-ти официальных матчей забили более одного мяча.

Бояться стоит, поскольку сегодняшний соперник очень силен. Германия также пережила свою серию провалов. Невыход из группы на Чемпионате Мира-2018 и дважды в Лиге Наций, лишь 1/8 финала Евро. Но теперь, с новым главным тренером Ханси Фликом, выглядит совершенно иначе. Выиграла восемь первых матчей его каденции с общим счётом 33:2. А последовавшей ничьей с Нидерландами в товарищеском матче тренер доволен не меньше. "Огромные комплименты команде. Они играли просто красиво, смело, освежающе и сплоченно".

Сомнения остаются разве что из-за недостаточной силы последних соперников. Перед голландцами "Манншафт" встречалась с Арменией, Лихтенштейном и Израилем. Флик отлично осознает это и потому очень доволен возможностью проверить себя в Лиге Наций. Он желает сыграть в Болонье интенсивно, с высоким прессингом, то есть сохранить свой стиль. Говорит об этом и Леон Горетцка: "Мы должны сыграть невероятно интенсивно, прессинговать высоко, рано перехватывать мячи. Абсолютный энергетический футбол".

Германия попытается сыграть так. А Италия ставит на владение мячом, короткий пас. Хотя, возможно, революция включит в себя и стиль игры.

Кадры

Итак, Манчини отправил домой Эмерсона, Инсинье, Жоржиньо, Бернардески, Верратти, Берарди, Сиригу, Лаццари и Дзакканьи. Причем говорят, что последних двух - из-за недостаточной работы на тренировках. Джорджо Кьеллини завершил карьеру в сборной. Остаться в "старте" по сравнению с матчем против Аргентины должен лишь вратарь Доннарумма. Возможно, останется также Леонардо Бонуччи. Леонардо Спинаццола вернётся в первые 11 впервые с Евро, на котором тяжело травмировался.

Хороший выбор лишь в центре поля, где могут выйти один из лидеров чемпиона Италии Тонали и капитан победителя Лиги Конференций Лоренцо Пеллегрини. Хотя последний нужен и на фланге.

Флик не сможет рассчитывать на Марко Ройса. Как всегда, травмированного. Марк-Андре Тер Штеген вне заявки. Зато возвращаются не игравшие в марте Горетцка, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хофманн. Последний, полузащитник, может вновь выйти на позиции правого защитника. Если не он, то Хенрихс. Как всегда, дилемма на позиции форварда, где нет бомбардиров. Гнабри, Хавертц, Вернер?

Обе сборные, скорее всего, сыграют по схеме 4-3-3.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Спинаццола, Локателли, Тонали, Барелла, Лоренцо Пеллегрини, Скамакка, Политано

Германия: Нойер, Хофманн, Рюдигер, Зюле, Клостерманн, Киммих, Горетцка, Гюндоган, Гнабри, Вернер, Хавертц

Очные матчи

Италия и Германия встречались 35 раз. Преимущество по победам у первой - 15:9 при 11-ти ничьих. Разница мячей- 55:47. Хотя в последних четырёх она не побеждала - поражение и три ничьи в основное время. А в последних девяти официальных в основное время были зафиксированы семь ничьих и две победы немцев.

Последний хронологически матч состоялся в 2016-ом году. Товарищеская встреча в Милане завершилась со счетом 0:0. Из заявки на тот матч у Италии остались лишь Бонуччи и Белотти. У Германии - Нойер, Хенрихс, Та, Горетцка, Гюндоган, Гнабри, Киммих и Мюллер.

Прогноз: Италия - Германия 1:3

Италия традиционно хорошо играет против Германии. Не раз побеждала, когда не считалась фаворитом. Сейчас та же ситуация. Плюс мотивация реабилитироваться за последние неудачи и начать новый цикл. С другой стороны, сейчас она разобрана и подавлена. Забивает крайне мало - Привозила потерями мяча против Аргентины, а Германия прессингует даже интенсивнее. Немцы ещё и не устали, поскольку не играли в среду, и готовились дольше, поскольку Бундеслига завершилась раньше, чем Серия А...