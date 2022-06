Бойцовские качества хозяев плюс недооценка гостей. Лига наций, 1-й тур. Армения – Ирландия 1:0

В рамках компактных 5-3-2 армяне решили действовать как можно более дисциплинированно и аккуратно, выжидая ошибок от гостей для разгона собственных контратак. Ирландия расположилась на поле "Республиканского" наоборот, крайне широкими 3-4-3, сходу завладела мячом и на старте поединка выглядела где-то даже излишне самоуверенно.

"Парни в зеленом" позволили "альпинистам" создать первые моменты в матче: Барсегян проверил бдительность Келлехера, ударив в ближний угол, а Даффи заблокировал неплохой выстрел Сперцяна. Также опытный Шейн был вынужден заработать "горчичник" из-за обрезки партнеров и заехать шипами в ногу Барсегяна – иначе бы Армения вполне могла вылететь на голкипера "2 в 1".

Ближе к середине первого тайма Ирландия перестала зевать и все-таки проснулась. Робинсон пальнул в боковую сетку, после еще одного его залпа Амбарцумян в пируэте еле-еле вынес снаряд с ленточки; не попали в створ Огбене (дважды) и Парротт.

HT: Ireland 0-0 Armenia



Ireland have had the better of the play in Yerevan, but they have yet to find the breakthrough. What needs to change in the second half? ???? #ARMIRL pic.twitter.com/Ti3PYeRMt9 — Balls.ie (@ballsdotie) June 4, 2022

В целом, гости лучше ориентировались, как именно нужно продвигать мяч к воротам соперника. Хозяевам для этого требовалось намного больше пространства, правда, получать заветные свободные коридоры до перерыва у них откровенно не получалось.

Тем не менее, вторую половину встречи команда Капарроса открыла в крайне агрессивной манере. Барсегян отлично разобрался с защитником и по очень красивой дуге вогнал мяч в девятку. Все бы ничего, но перед тем, как получить передачу обратно от Амбарцумяна, Тигран отдал пас на Оганеса в явный офсайд. 11-й номер Армении попробовал добить паука в районе крестовины, однако немного не рассчитал и отправил сферу над перекладиной. В перерывах между угрозами от Барсегяна Ирландия огрызнулась хлестким и неточным ударом Робинсона.

55’ 0-0 CHANCE!



Another fantastic effort from Barseghyan but went wide. We are knocking! — ????????⚽Football Kentron (@FootballKentron) June 4, 2022

К экватору второй 45-минутки "зеленая армия" немного отодвинула игру от своих ворот в центр поля. Нельзя сказать, что гости вернули себе инициативу, к примеру, Хендрик нанес неопасный удар, скорее, для статистики. Зато Сперцян показал Джеффу, как нужно пробивать издали – мощно, в угол, так, чтобы мяч залетел от штанги без шансов для голкипера (1:0). Учитывая старания армян, их справедливый гол не стал громом среди ясного ереванского неба.

SPERTSYAN !!!! pic.twitter.com/qkG50ZCxrZ — Le Football en VOD LXIX (@le_lxixy) June 4, 2022

Стивен Кенни ринулся делать замены, но спасти поединок его подопечные не смогли. Ирландия явно недооценила соперника и халатно подошла к реализации собственных моментов. Может, у Армении и не вышло продемонстрировать стопроцентную дисциплину в обороне, но к самоотдаче футболистов Капарроса вопросов быть не может. Очень многое для Украины будет зависеть от результата финала отбора на ЧМ-2022 против Уэльса. В хорошем настроении и без печали на душе подопечные Петракова запросто должны перекусить и Армению, и Ирландию.

???? to the boys ????????



Tremendous defensive display. Amazing tactical awareness and something special from our golden boy. Armenia are on top to start the Nations League. We turn our attention to Scotland on Wednesday. pic.twitter.com/wcmiLczH5u — ????????⚽Football Kentron (@FootballKentron) June 4, 2022

Лига наций. Дивизион B, 1-я группа. 1-й тур

Стадион: "Республиканский" (Ереван)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Армения – Ирландия 1:0

Гол: Сперцян (74)

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Мкоян, Ароян, А. Оганесян (Мкртчян, 61), К. Оганесян – Байрамян, Григорян, Сперцян – Барсегян (Дашян, 89), Бичахчян (Адамян, 56)

Ирландия: Келлехер – Коллинз, Даффи, Иган – Коулман (Кин, 81), Хендрик, Каллен (Браун, 81), Стивенс (Макклейн, 73) – Парротт (Обафеми, 65), Робинсон (Найт, 73), Огбене

Предупреждения: Мкртчян (86) – Даффи (9), Хендрик (83)