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Бойцовские качества хозяев плюс недооценка гостей. Лига наций, 1-й тур. Армения – Ирландия 1:0

Лига наций УЕФА
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Александр Петраков должен сделать выводы

Бойцовские качества хозяев плюс недооценка гостей. Лига наций, 1-й тур. Армения – Ирландия 1:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках компактных 5-3-2 армяне решили действовать как можно более дисциплинированно и аккуратно, выжидая ошибок от гостей для разгона собственных контратак. Ирландия расположилась на поле "Республиканского" наоборот, крайне широкими 3-4-3, сходу завладела мячом и на старте поединка выглядела где-то даже излишне самоуверенно.

"Парни в зеленом" позволили "альпинистам" создать первые моменты в матче: Барсегян проверил бдительность Келлехера, ударив в ближний угол, а Даффи заблокировал неплохой выстрел Сперцяна. Также опытный Шейн был вынужден заработать "горчичник" из-за обрезки партнеров и заехать шипами в ногу Барсегяна – иначе бы Армения вполне могла вылететь на голкипера "2 в 1".

Бойцовские качества хозяев плюс недооценка гостей. Лига наций, 1-й тур. Армения – Ирландия 1:0 - изображение 1

Ближе к середине первого тайма Ирландия перестала зевать и все-таки проснулась. Робинсон пальнул в боковую сетку, после еще одного его залпа Амбарцумян в пируэте еле-еле вынес снаряд с ленточки; не попали в створ Огбене (дважды) и Парротт.

В целом, гости лучше ориентировались, как именно нужно продвигать мяч к воротам соперника. Хозяевам для этого требовалось намного больше пространства, правда, получать заветные свободные коридоры до перерыва у них откровенно не получалось.

Тем не менее, вторую половину встречи команда Капарроса открыла в крайне агрессивной манере. Барсегян отлично разобрался с защитником и по очень красивой дуге вогнал мяч в девятку. Все бы ничего, но перед тем, как получить передачу обратно от Амбарцумяна, Тигран отдал пас на Оганеса в явный офсайд. 11-й номер Армении попробовал добить паука в районе крестовины, однако немного не рассчитал и отправил сферу над перекладиной. В перерывах между угрозами от Барсегяна Ирландия огрызнулась хлестким и неточным ударом Робинсона.

К экватору второй 45-минутки "зеленая армия" немного отодвинула игру от своих ворот в центр поля. Нельзя сказать, что гости вернули себе инициативу, к примеру, Хендрик нанес неопасный удар, скорее, для статистики. Зато Сперцян показал Джеффу, как нужно пробивать издали – мощно, в угол, так, чтобы мяч залетел от штанги без шансов для голкипера (1:0). Учитывая старания армян, их справедливый гол не стал громом среди ясного ереванского неба.

Стивен Кенни ринулся делать замены, но спасти поединок его подопечные не смогли. Ирландия явно недооценила соперника и халатно подошла к реализации собственных моментов. Может, у Армении и не вышло продемонстрировать стопроцентную дисциплину в обороне, но к самоотдаче футболистов Капарроса вопросов быть не может. Очень многое для Украины будет зависеть от результата финала отбора на ЧМ-2022 против Уэльса. В хорошем настроении и без печали на душе подопечные Петракова запросто должны перекусить и Армению, и Ирландию.

Лига наций. Дивизион B, 1-я группа. 1-й тур

Стадион: "Республиканский" (Ереван)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Армения – Ирландия 1:0

Гол: Сперцян (74)

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Мкоян, Ароян, А. Оганесян (Мкртчян, 61), К. Оганесян – Байрамян, Григорян, Сперцян – Барсегян (Дашян, 89), Бичахчян (Адамян, 56)

Ирландия: Келлехер – Коллинз, Даффи, Иган – Коулман (Кин, 81), Хендрик, Каллен (Браун, 81), Стивенс (Макклейн, 73) – Парротт (Обафеми, 65), Робинсон (Найт, 73), Огбене

Предупреждения: Мкртчян (86) – Даффи (9), Хендрик (83)

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В статье: Армения Ирландия Лига Наций Тигран Барсегян Эдуард Сперцян
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