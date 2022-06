Лига наций. Венгрия - Англия 1:0. Праздник для детей

Сборная Англии крайне неудачно провела первый матч в группе Лиги наций-2022. Может вызывать сомнение справедливость назначенного пенальти, после которого был забит единственный гол в матче, но на что-то больше финалист Евро не наиграл. Усталость после длинного сезона, кадровые эксперименты Саутгейта, хорошая игра хозяев – все эти факторы поспособстовали первому поражению сборной Англии с ноября 2020 года.

Матч проходил в немного странной атмосфере. Из-за расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии еще в игре отбора на ЧМ "Пушкаш Арена" была дисквалифицирована, но венгры нашли лазейку, согласно на котороый на трибуны были допущены дети до 14 лет, на десять детей разрешался один взрослый. В результате на матче было пару десятков тымяч юных фанов и для шумовой поддержки им перед игрой раздали вувузелы (по нашему – дудки). Звук с трибун напоминал о ЧМ-2006 в ЮАРе или украинские стадионы конца 90-х, начала 2000-х.

Но Англия проиграла не из-за дудок. Гарет Саутгейт выпустил в старте двух дебютантов. И если вингер Джаррод Боуэн из "Вест Хэма" в худшую сторону не выделялся, а наоборот был очень активным, то фулбек "Лестера" Джеймс Джастин в матч явно не вошел.

Англия отошла от привычных по Евро 4-2-3-1. Александер-Арнольд и Уокер поместились на правом фланге, Магуайр и Джастин действовали слева.

Проблема в том, что и Джастин и Магуайр – правши, что делало атаки "трех львов" с левого фланга медленными и предсказуемыми. На старте матча у гостей было пару полумоментов и они приходили с противоположного фланга, где действовали Трент и Боуэн. В частности фулбек "Ливерпуля" один раз красиво вырезал мяч под удар Кейну, но удар у форварда "Тоттенхэма" получился неуклюжим.

Идеи Англии быстро исчерпались, Венгрия в свою очередь заиграла смелее. И свои моменты хозяева создавали как раз с того фланга, где действовали Джастин и Магуайр. Великолепный матч провел Лоик Него. Именно после кросса экс-француза Собослаи должен был поражать ворота Пикфорда еще в первом тайме, но удар 21-летнего венгерского таланта получился слишком мягким, и Коуди успел вынести мяч с линии.

В другом эпизоде Англии банально повезло. Адам Салаи заметил, что Пикфорд вышел с ворот и пробил с центра поля, и мяч едва немного разминулся со штангой.

В перерыве Саутгейт снял с поля Джастина (возможно не только из-за плохой игры, но и из-за травмы), обострив игру вингером "Арсенала" Букайо Сака и "канонир" едва не открыл счет на первых минутах второго тайма.

Но в исполнении Англии это была всего лишь ярка вспышка и продолжения атак не последовала. Не помогла и тройная замена на 62-й минуте, когда на поле вышли Стоунз, Джеймс и Грилиш.

Более того – именно Джеймс привез пенальти. Эпизод довольно-таки сомнительный. Защитник "Челси" опередил Жолта Надя в штрафной и дал пас Пикфорду и только потом по инерции врезался в игрока сборной Венгрии. Но португальский рефери увидел фол и Собослаи блестяще выполнил пенальти.

Вкоре Венгрия могла забивать второй гол, но Шефер не попал с двух метров в ворота после того Пикфорд отразил перед собой удар Кляйнхайслера.

Единственное, что можно вспомнить у других ворот – удар Коуди мимо после углового.

Англия провела откровенно блеклый матч, но какие-то глубокие выводы из этого поражения делать не стоит. Венгры обыграли "трех львов" впервые с 1962 года.

1962 - Hungary have registered their first win over England since May 1962 at the FIFA World Cup - eight years and 95 days before manager Gareth Southgate was even born. Indeed, today’s victory ended a 15-match winless run against the Three Lions for the Hungarians. Unforeseen. pic.twitter.com/wnZdqyeyIz