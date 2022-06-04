Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Финны с боснийцами расписали ничью, Литва уступает Люксембургу
Все результаты дня в Лиге наций
Фото: palloliitto.fi / Автор невідомий
Сегодня в третьем сезоне Лиги наций проходят заключительные матчи первого тура. Мы собрали для вас все результаты дня в одной новости
Лига А
Венгрия - Англия 1:0
Гол: Собослай 66 (пен.)
21:45 Италия - Германия
Лига В
Армения - Ирландия 1:0
Гол: Сперцян 74
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Пукки 45+1 (пен.) - Превляк 90+3
Бывшие соперники сборной Украины по группе в отборе на ЧМ не определили победителя. Теему Пукки благодаря голу под занавес первого тайма укрепился в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Финляндии. Но удержать победу "филинам" не удалось: Превляк спустя десять минут после выхода на поле принёс балканцам ничью.
21:45 Черногория - Румыния
Лига С
Литва - Люксембург 0:2
Голы: Синани 44, Синани 78
Голевой вечер представителей "Норвича" вслед за Пукки поддержал Данэл Синани. Он оформил дубль в составе сборной Люксембурга в ворота литовцев. Из "украинцев" за победителей сегодня сыграли Венсан Тилль (весь прошлый сезон принадлежал "Ворскле", но из-за травмы не играл), а также Жерсон Родригеш (в марте "Динамо" отправило его в Турцию) - оба отыграли по тайму.
21:45 Турция - Фарерские острова
Популярное сейчас
- ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Уэльс - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Чемпионат мира-2022
- ЛН. Ассист игрока Шахтёра и гол почти игрока Динамо приносят Израилю ничью
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО