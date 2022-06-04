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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Финны с боснийцами расписали ничью, Литва уступает Люксембургу

Лига наций УЕФА
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Все результаты дня в Лиге наций

Лига наций. Финны с боснийцами расписали ничью, Литва уступает Люксембургу

Фото: palloliitto.fi / Автор невідомий

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Сегодня в третьем сезоне Лиги наций проходят заключительные матчи первого тура. Мы собрали для вас все результаты дня в одной новости

Лига А

Венгрия - Англия 1:0
Гол: Собослай 66 (пен.)

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21:45 Италия - Германия

Лига В

Армения - Ирландия 1:0
Гол: Сперцян 74

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Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Пукки 45+1 (пен.) - Превляк 90+3

Бывшие соперники сборной Украины по группе в отборе на ЧМ не определили победителя. Теему Пукки благодаря голу под занавес первого тайма укрепился в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Финляндии. Но удержать победу "филинам" не удалось: Превляк спустя десять минут после выхода на поле принёс балканцам ничью.

21:45 Черногория - Румыния

Лига С

Литва - Люксембург 0:2
Голы: Синани 44, Синани 78

Голевой вечер представителей "Норвича" вслед за Пукки поддержал Данэл Синани. Он оформил дубль в составе сборной Люксембурга в ворота литовцев. Из "украинцев" за победителей сегодня сыграли Венсан Тилль (весь прошлый сезон принадлежал "Ворскле", но из-за травмы не играл), а также Жерсон Родригеш (в марте "Динамо" отправило его в Турцию) - оба отыграли по тайму.

21:45 Турция - Фарерские острова

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В статье: Босния и Герцеговина Литва Люксембург Финляндия
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
04.06.2022 в 22:25
Якщо фіни з боснійцями розписали ничію, то якого біса у вас в стрічці на головній сторінці вказано рахунок 1:0??
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