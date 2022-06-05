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Португалия – Швейцария. Прогноз матча Лиги наций на 05.06.22
Португальцы нацелены на первую победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций, группа А2. 2-й тур
Лиссабон, "Жозе Алваладе"
Португалия – Швейцария 21:45
Португалия
Португалия обязана ступить на победную тропу, если они подумывают о первенстве в группе. В первом туре команда Фернанду Сантуша добыла тяжелейшую ничью с соседями из Испании (1:1), хотя вряд ли этот результат в итоге обрадовала "красную фурию", владевшую игровым преимуществом весь матч.
В сравнении с прошлой игрой Криштиану Роналду, Жота и Рубен Невеш должны вернуться в основу. Из-за травмы Рубена Диаша португальцы лишились единственного элитного защитника в составе, так что эксперименты с Данилу в центре обороны вместе с 39-летним Пепе должны продолжиться.
Швейцария
Швейцарцы начала групповой этап Лиги наций с провального выезда в Чехию (2:1). В этом матче "нати" создали тонну моментов, и один лишь Брель Эмболо мог рассчитывать на хет-трик, но ужасная реализация всё погубила. Но если промахами Эмболо мало кого удивишь, то вот проблемы у ворот Зоммера стали неожиданностью. Команда Мурата Якина, пропустившая всего два гола при новом тренере в рамках квалификации к ЧМ, совершила парочку суицидальных ошибок у своих ворот.
Чехи напрягали соперника лонгболлами и вбросами с аутов. Португальцы вряд ли последуют их примеру, но Швейцарии с такой обороной будет сложно рассчитывать на пощаду от Криштиану и компании. Тем более, что португальцы будут играть в куда более сдержанной манере, и у своих ворот в ответ столько же, как чехи, допускать не будут.
Личные встречи
Удивительно, но по личным встречам в противостоянии лидирует Швейцария. У них 10побед в 23 матчах против 8 у Португалии. Ещё 5 матчей завершились вничью. При этом матчи обычно низкорезультативные – всего 63 гола на двоих. Команды уже встречались в Лиге наций в 2019-м году, и тогда победила команда Сантуша – 3:1.
Ориентировочные составы
Португалия: Руй Патрисиу – Канселу, Данилу, Пепе, Нуну Мендеш – Рубен Невеш, Карвалью, Нунес – Жота, Роналду, Гедеш
Швейцария: Зоммер – Видмер, Шер, Эльведи, Родригес – Джака – Шакири, Фройлер, Соу, Цубер – Эмболо
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Португалия – Швейцария от UA-Футбол
Несмотря на проблемы с реализацией, швейцарцы создают настолько много, что забивают уже 7 матчей кряду. С ненадёжной линией обороны Португалии они имеют все шансы продлить эту серию. В то же время, дома португальцы обязаны побеждать. Ставка: Победа Португалии + обе команды забьют с коэффициентом в районе 3.7.
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