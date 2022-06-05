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Стартовали с ничьей. Видео голов и обзор матча Италия – Германия 1:1
На гол Пеллегрини ответил Киммих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Италия, Германия и Англия, как ожидается, разыграют между собой путевку в Финал четырех Лиги наций из своей группы. Что интересно, никто из этого трио в первом туре не выиграл. И если
Зрители ждали голов больше часа. А затем обе команды обменялись результативными ударами в течение трех минут и продолжили голевое молчание. В итоге ничья.
Лига Наций. Группа А3
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
Италия - Германия 1:1
Голы: Пеллегрини 70 - Киммих 73
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