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Стартовали с ничьей. Видео голов и обзор матча Италия – Германия 1:1

Лига наций УЕФА
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На гол Пеллегрини ответил Киммих

Стартовали с ничьей. Видео голов и обзор матча Италия – Германия 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Италия, Германия и Англия, как ожидается, разыграют между собой путевку в Финал четырех Лиги наций из своей группы. Что интересно, никто из этого трио в первом туре не выиграл. И если англичане уступили в Будапеште Венгрии, то итальянцы с немцами расписали очную ничью.

Зрители ждали голов больше часа. А затем обе команды обменялись результативными ударами в течение трех минут и продолжили голевое молчание. В итоге ничья.

Лига Наций. Группа А3
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
Италия - Германия 1:1
Голы: Пеллегрини 70 - Киммих 73

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В статье: Германия Италия
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