Стартовали с ничьей. Видео голов и обзор матча Италия – Германия 1:1

Италия, Германия и Англия, как ожидается, разыграют между собой путевку в Финал четырех Лиги наций из своей группы. Что интересно, никто из этого трио в первом туре не выиграл. И если англичане уступили в Будапеште Венгрии , то итальянцы с немцами расписали очную ничью.

Зрители ждали голов больше часа. А затем обе команды обменялись результативными ударами в течение трех минут и продолжили голевое молчание. В итоге ничья.

Лига Наций. Группа А3

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Италия - Германия 1:1

Голы: Пеллегрини 70 - Киммих 73