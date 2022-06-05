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Матч соперников сборной Украины по Лиге наций. Видео гола и обзор матча Армения – Ирландия 1:0
Первая домашняя победа армян в официальном матче с марта 2021-го
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На сборную Армении еще до начала нового сезона Лиги наций повесили ярлык главного аутсайдера своего квартета, который должен вылететь из Лиги В. Тем не менее, в стартовом поединке подопечные Хоакина Капарроса смогли дать бой ирландцам и оставить их без очков.
Напомним, что Армения и Ирландия играют в одной группе Лиги наций с Украиной. Четвертым участником квартета является Шотландия.
Лига наций. Дивизион B, 1-я группа. 1-й тур
Стадион: "Республиканский" (Ереван)
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)
Армения – Ирландия 1:0
Гол: Сперцян (74)
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