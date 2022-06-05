Матч соперников сборной Украины по Лиге наций. Видео гола и обзор матча Армения – Ирландия 1:0

На сборную Армении еще до начала нового сезона Лиги наций повесили ярлык главного аутсайдера своего квартета, который должен вылететь из Лиги В. Тем не менее, в стартовом поединке подопечные Хоакина Капарроса смогли дать бой ирландцам и оставить их без очков.

Напомним, что Армения и Ирландия играют в одной группе Лиги наций с Украиной. Четвертым участником квартета является Шотландия.

Лига наций. Дивизион B, 1-я группа. 1-й тур

Стадион: "Республиканский" (Ереван)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Армения – Ирландия 1:0

Гол: Сперцян (74)