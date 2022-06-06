  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций. Болгария дома пропускает пять, Грузия и Греция идут без потерь
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Болгария дома пропускает пять, Грузия и Греция идут без потерь

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Все результаты воскресенья в Лиге наций УЕФА

Лига наций. Болгария дома пропускает пять, Грузия и Греция идут без потерь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Лиге наций начался второй тур. Ниже результаты всех матчей дня.

Лига A

Группа 2

Португалия – Швейцария 4:0
Голы: Карвалью 15, Роналду 35, 39, Канселу 68

Читайте такжеПортугалия – Швейцария 4:0. Скромный ответ Криштиану

Чехия – Испания 2:2
Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90

Читайте такжеЛига наций. Чехия - Испания 2:2. Беззащитная версия Фурии

Лига B

Группа 4

Сербия – Словения 4:1
Голы: Митрович 24, Милинкович-Савич 56, Йович 85, Радонич 90+2 - Стоянович 30

Сербы реабилитировались за поражение в первом туре от Норвегии в матче со словенцами, отгрузив в их ворота четыре гола. Словения после двух матчей сделала серьёзную заявку на возможный вылет в третий дивизион Лиги наций - пока что у неё ни одного очка при разнице мячей "-5".

Швеция – Норвегия 1:2
Голы: Эланга 90+2 – Холанн 20 (пен.), Холанн 69

Читайте такжеЛН. Швеция – Норвегия 1:2. Дубль Холанда делает норвежцев единоличными лидерами группы

Лига C

Группа 2

Кипр – Северная Ирландия 0:0

И киприоты, и североирландцы в текущей Лиге наций ещё не забивали. Обе команды проиграли в матчах первого тура, а сейчас в статусе худших команд квартета расписали нулевую ничью.

Косово – Греция 0:1
Гол: Бакасетас 36

Греки возвращаются домой из довольно непростого выезда с тремя очками. Это означает, что они со стопроцентным результатом захватывают лидерство, а косовары расположились за спиной с тремя очками.

Группа 4

Гибралтар - Северная Македония 0:2
Голы: Барди 21, Николов 84

Северная Македония стартует в Лиге наций с двух кряду гостевых игр, набрав в них четыре очка. Напомним, что эта сборная пробилась на Евро-2020 как раз через ЛН. Возможно, и в нынешнем сезоне турнира замахнулись на такое же достижение.

Болгария – Грузия 2:5
Голы: Илиев 50, Стеванов 83 - Давиташвили 4, Христов 31 (авт.), Зивзиадзе 52, Кварацхелия 58, Вако 70

Один из самых насыщенных матчей игрового дня. Сакартвело с четвёртой минуты вели в счёте и далее только увеличивали преимущество. На девяносто плюс какой-то минуте был шанс забить шестой, когда рефери после ВАР поставил в ворота хозяев пенальти, но Квеквескири не справился. Тем не менее, грузины единолично возглавляют группу и в четверг встретятся со своим главным преследователем - Северной Македонией.

Лига D

Группа 2

Сан-Марино – Мальта 0:2
Голы: Бусуттил 59, Гилломье 75

В группе D2 всего три команды, поэтому каждый тур одна сборная будет свободна от игр. Лидером по количеству матчей является Сан-Марино, которое держит привычную для себя стабильность: две игры, два поражения, ноль забитых и четыре пропущенных. Для мальтийцев это первая выездная победа в официальном поединке за полтора года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мальта Сан-Марино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде