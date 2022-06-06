Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций. Болгария дома пропускает пять, Грузия и Греция идут без потерь
Все результаты воскресенья в Лиге наций УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Лиге наций начался второй тур. Ниже результаты всех матчей дня.
Лига A
Группа 2
Португалия – Швейцария 4:0
Голы: Карвалью 15, Роналду 35, 39, Канселу 68
Чехия – Испания 2:2
Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90
Лига B
Группа 4
Сербия – Словения 4:1
Голы: Митрович 24, Милинкович-Савич 56, Йович 85, Радонич 90+2 - Стоянович 30
Сербы реабилитировались за поражение в первом туре от Норвегии в матче со словенцами, отгрузив в их ворота четыре гола. Словения после двух матчей сделала серьёзную заявку на возможный вылет в третий дивизион Лиги наций - пока что у неё ни одного очка при разнице мячей "-5".
Швеция – Норвегия 1:2
Голы: Эланга 90+2 – Холанн 20 (пен.), Холанн 69
Лига C
Группа 2
Кипр – Северная Ирландия 0:0
И киприоты, и североирландцы в текущей Лиге наций ещё не забивали. Обе команды проиграли в матчах первого тура, а сейчас в статусе худших команд квартета расписали нулевую ничью.
Косово – Греция 0:1
Гол: Бакасетас 36
Греки возвращаются домой из довольно непростого выезда с тремя очками. Это означает, что они со стопроцентным результатом захватывают лидерство, а косовары расположились за спиной с тремя очками.
Группа 4
Гибралтар - Северная Македония 0:2
Голы: Барди 21, Николов 84
Северная Македония стартует в Лиге наций с двух кряду гостевых игр, набрав в них четыре очка. Напомним, что эта сборная пробилась на Евро-2020 как раз через ЛН. Возможно, и в нынешнем сезоне турнира замахнулись на такое же достижение.
Болгария – Грузия 2:5
Голы: Илиев 50, Стеванов 83 - Давиташвили 4, Христов 31 (авт.), Зивзиадзе 52, Кварацхелия 58, Вако 70
Один из самых насыщенных матчей игрового дня. Сакартвело с четвёртой минуты вели в счёте и далее только увеличивали преимущество. На девяносто плюс какой-то минуте был шанс забить шестой, когда рефери после ВАР поставил в ворота хозяев пенальти, но Квеквескири не справился. Тем не менее, грузины единолично возглавляют группу и в четверг встретятся со своим главным преследователем - Северной Македонией.
Лига D
Группа 2
Сан-Марино – Мальта 0:2
Голы: Бусуттил 59, Гилломье 75
В группе D2 всего три команды, поэтому каждый тур одна сборная будет свободна от игр. Лидером по количеству матчей является Сан-Марино, которое держит привычную для себя стабильность: две игры, два поражения, ноль забитых и четыре пропущенных. Для мальтийцев это первая выездная победа в официальном поединке за полтора года.
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