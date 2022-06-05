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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Сан-Марино захватила последнюю строчку в Лиге D

Лига наций УЕФА
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Все результаты воскресенья в Лиге наций УЕФА

Лига наций. Сан-Марино захватила последнюю строчку в Лиге D

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Лиге наций начинается второй тур. Следим за всеми событиями прямо здесь в одной новости.

Лига A

21:45 Португалия – Швейцария

21:45 Чехия – Испания

Лига B

21:45 Сербия – Словения

21:45 Швеция – Норвегия

Лига C

19:00 Гибралтар – Северная Македония

19:00 Кипр – Северная Ирландия

21:00 Болгария – Грузия

21:45 Косово – Греция

Лига D

Сан-Марино – Мальта 0:2
Голы: Бусуттил 59, Гилломье 75

В группе D2 всего три команды, поэтому каждый тур одна сборная будет свободна от игр. Лидером по количеству матчей является Сан-Марино, которое держит привычную для себя стабильность: две игры, два поражения, ноль забитых и четыре пропущенных. Для мальтийцев это первая выездная победа в официальном поединке за полтора года.

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В статье: Мальта Сан-Марино
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