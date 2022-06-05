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Лига наций. Сан-Марино захватила последнюю строчку в Лиге D
Все результаты воскресенья в Лиге наций УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Лиге наций начинается второй тур. Следим за всеми событиями прямо здесь в одной новости.
Лига A
21:45 Португалия – Швейцария
21:45 Чехия – Испания
Лига B
21:45 Сербия – Словения
21:45 Швеция – Норвегия
Лига C
19:00 Гибралтар – Северная Македония
19:00 Кипр – Северная Ирландия
21:00 Болгария – Грузия
21:45 Косово – Греция
Лига D
Сан-Марино – Мальта 0:2
Голы: Бусуттил 59, Гилломье 75
В группе D2 всего три команды, поэтому каждый тур одна сборная будет свободна от игр. Лидером по количеству матчей является Сан-Марино, которое держит привычную для себя стабильность: две игры, два поражения, ноль забитых и четыре пропущенных. Для мальтийцев это первая выездная победа в официальном поединке за полтора года.
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