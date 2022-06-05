Португалия – Швейцария 4:0. Скромный ответ Криштиану

Лига наций, группа А2. 2-й тур

Лиссабон, "Жозе Алваладе"

Португалия – Швейцария 4:0

Голы: Карвалью 15, Роналду 35, 39, Канселу 68

Португалия: Патрисиу – Канселу, Данилу, Пепе, Мендеш – Невеш (Пальинья, 77), Карвалью (Нунес, 84), Фернандеш (Бернарду, 67) – Жота (Орта, 67), Роналду, Отавио (Леао, 77)

Швейцария: Кобель – Мбабу, Шер, Фрай, Родригес (Окафор, 62) – Джака, Соу (Гавранович, 81) – Штеффен (Боттани, 70), Шакири (Фройлер, 69), Лотомба – Сеферович (Эмболо, 62)

Предупреждения: Фернандеш 32 – Шер 14, Штеффен 49, Эмболо 79

Криштиану Роналду и Лионель Месси потихоньку уходят в тень. На клубном уровне они уже не играют в самых амбициозных проектах, а в случае Лео, он даже не главная прима Парижа. Но вот на уровне сборных эти двое всё ещё могущественны. Что и доказали сегодня.

Месси торжественно разобрался с Эстонией в товарищеском матче, забив все 5 голов в игре. Роналду равноценно ответить своему вечному оппоненту было трудно. И уровень Швейцарии, и официальный характер поединка на пента-трик CR7 замахнуться не дали. Потому Криштиану ограничился дублем.

Откровенно говоря, Швейцария сейчас не в форме. После очень приличного выступления на Евро и квалификации на ЧМ, команда Мурата Якина полностью провалилась в игре с Чехией (1:2). Недаром наставник сделал 7 замен в сравнении с последним матчем – тут дело не только в усталости, когда меняют почти всех, вплоть до вратаря. Вместо надёжной обороны какие-то детские ошибки, и ужасная реализация впереди.

Португалия же отчаянно отбивалась против Испании (1:1), чтобы взять нужный результат, и порезвиться в следующем туре. Этим вечером всё шло по сценарию хозяев. На 15-й минуте Криштиану пошёл пробивать штрафной с метров 23. Все мы знаем, что CR7 исполняет их уже далеко не так, как в молодости, и что даже в этой команде тот же Бруну делает это лучше. Но Криштиану что есть мощи влепил по воротам, Кобель отбил перед собой, и Карвалью открыл счёт в матче.

В середине тайма Роналду оперативно оформил дубль. Дважды всё для него сделали Фернандеш и Жота. Сначала Бруну в подкате отдал важную передачу для развития атаки, и Диогу скатил назад на своего лидера. Затем Бруну остроумно развил атаку, Жота опасно пробил, и на добивание первым объявился Роналду. 3:0 к перерыву.

После блестящего первого тайма Португалия немного сбавила обороты, и забила только один во втором. И сделал это даже не Криштиану. Едва Бернарду вышел на поле, заменив Бруну, он тут же сочинил гол на пару со своим партнёром по “Сити” Жоау Канселу. Парочка показала невероятный уровень владения мячом, на двоих убежав в контратаку, которая закончилась тем, что Канселу оббежал выскочившего на него Кобеля, и закатил в пустые.

Португалия, как всегда в последние годы, оставила двоякое впечатление. С одной стороны, Роналду всё ещё тащит, и глупо что-то менять, пока один из величайших в истории игры приносит результат. Но с другой стороны, смотришь на всё это изобилие талантов, и не понимаешь, почему всё вертится вокруг одной персоны. Почему Бернарду играет с лавки, а Бруну неэффективно расходуется в роли восьмёрки. И как Карвалью вообще проходит в состав при живом Ренату Саншеше, и почему талант Феликса не удаётся никуда приткнуть. Но всё это мы узнаем уже после ухода Фернанду Сантуша и Криштиану.