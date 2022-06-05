ЛН. Швеция – Норвегия 1:2. Дубль Холанда делает норвежцев единоличными лидерами группы

Лига наций, лига B

Группа 4, второй тур

"Френдс Арена" (Сульна)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Скандинавское дерби прошло в сильнейшей борьбе. Как и подобает этим командам, они сражались за мяч на каждом клочке поля, было много силовых единоборств, однако результат принес именно индивидуальный класс и скилл игроков.

Со старта лидерство по моментам захватили гости. На 16-й минуте шанс пробить головой нашел Серлот, но Ольсен отлично успел сложиться и вытащить мяч из нижнего правого угла. А вот через четыре минуты голкипер шведов был бессилен.

Крафт грубо сыграл в своей штрафной, за что получил желтую. Норвежцы получили шанс забить с пенальти и на все 100% этим воспользовались: Холанд обыграл вратаря с точки. Эрлинг забил в седьмом матче за сборную – лучшая его серия.

Erling Braut Haaland var sikker fra krittmerket da han sendte Norge i føringen⚽ Norge leder 1-0 til pause på bortebane mot Sverige???? Spennende 45 minutter gjenstår på Friends arena #sterkeresammen pic.twitter.com/xuEY8bqJYt — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 5, 2022

К концу первого тайма оба голкипера работали, в основном при навесах и прострелах. Опасности с обеих сторон не было, так что напрягаться причины не появлялось. Такая ситуация была до 52-й минуты, когда Крафт мог исправить привезенный пенальти, но его удар в касание с расстрельной позиции принял на себя защитник.

Шведы пытались давить, подали много стандартов, однако все равно забили гости. Нюланд вынес мяч от ворот, Серлот продолжил головой, Нильсон махнул мимо мяча, а Холанд вбежал в штрафную и двумя касаниями отправил круглого в дальний угол под самую стойку. 18-й гол в 19-ти матчах за сборную для нападающего. Уже в 21 год он расположился на 14-й позиции лучших бомбардиров норвежской команды. Еще два мяча и попадет в десятку.

Det ender 2-1! Vi vinner i Sverige????Haaland scorer et mål i hver omgang før Sverige reduserer på overtid. Denne smakte godt????#sterkeresammen #svenor pic.twitter.com/8SKqfLZxcc — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 5, 2022

Через несколько минут Холанд мог оформить хет-трик, однако в этом моменте пробил с хорошей позиции не так удачно, как во время второго гола: Ольсен смог потянуть. Шведы продолжали пытаться отличиться в воротах Нюланда хотя бы раз, и все же у них это получилось. Эланга в компенсированное время положил красивую точку этого матча: из-за пределов штрафной мощным ударом поразил правый угол.

Шесть очков в двух стартовых турах добыли норвежцы и на данный момент возглавляют свою группу Лиги наций. Шведы после матча откатились на третью позицию, ведь сербы победили Словению и по разнице забитых-пропущенных теперь занимают второе место. Борьба только началась, но уже есть явный лидер.

Швеция – Норвегия 1:2

Голы: Эланга 90+2 – Холанд 20 (пен.), 69

Швеция: Ольсен – Крафт, Милошевич, Нильссон, Аугустинссон – Сванберг, Каюсте (Карлстрем 78), Форсберг (Эланга 66) – Кулусевски, Исак (Декереш 66), Клаессон (Ольссон 78)

Норвегия: Нюланд – Педерсен (Насе-Ольсен 89), Страндберг, Эстигор, Меллинг – Эдегор, Торсбю (Берг 61), Берге (Хауге 89) – Эльюнусси (Торствед 75) – Холанд (Кинг 75), Серлот

Предупреждения: Крафт 19, Исак 34, Сванберг 45, Кулусевски 90, Ольсен 90+1 – Педерсен 43