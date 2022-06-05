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Гави – самый молодой автор гола в истории сборной Испании

Лига наций УЕФА
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Побил результат своего одноклубника Ансу Фати

Гави – самый молодой автор гола в истории сборной Испании

Фото: ESPN

UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Пабло Гави сегодня установил новый рекорд сборной Испании по возрасту самого молодого автора гола в истории команды. Он забил сборной Чехии в возрасте 17 лет и 304 дней.

Благодаря этому голу Гави обошел предыдущего самого молодого автора гола за Испанию – своего одноклубника Ансу Фати. Тот забил сборной Украины в возрасте 17 лет и 311 дней в 2020 году.

В своем возрасте Пабло сыграл за национальную сборную Испании уже 7 матчей, дебютировав в октябре 2021 году. В прошедшем сезоне Ла Лиги Гави сыграл 34 матча за "Барселону", в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

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В статье: Барселона Национальная сборная Испании Ансу Фати Гави
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