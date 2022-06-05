Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гави – самый молодой автор гола в истории сборной Испании
Побил результат своего одноклубника Ансу Фати
Фото: ESPN
Полузащитник "Барселоны" Пабло Гави сегодня установил новый рекорд сборной Испании по возрасту самого молодого автора гола в истории команды. Он забил сборной Чехии в возрасте 17 лет и 304 дней.
Благодаря этому голу Гави обошел предыдущего самого молодого автора гола за Испанию – своего одноклубника Ансу Фати. Тот забил сборной Украины в возрасте 17 лет и 311 дней в 2020 году.
В своем возрасте Пабло сыграл за национальную сборную Испании уже 7 матчей, дебютировав в октябре 2021 году. В прошедшем сезоне Ла Лиги Гави сыграл 34 матча за "Барселону", в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Популярное сейчас
- Уэльс выходит вперед. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота
- Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022
- Цыганков в основе. Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Уэльсом
- Мбаппе сломался на последней минуте первого тайма матча против сборной Дании
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО