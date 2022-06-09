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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть

Лига наций УЕФА
(5 голосов)

Все матчи и соперники сборной Украины

Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

(последнее обновление - 10:00 09.06.2022)

Лига наций 2022/2023 – третий сезон турнира для европейских национальных сборных. В этой новости вы найдете результаты всех игр, включая сборную Украины, которая сыграет в группе В1.

Четыре победителя групп в Лиге A выходят в Финал четырех, которые разыграют трофей. Худшие команды Лиги А вылетают во второй дивизион, а оттуда повышаются лучшие команды четырех квартетов. Обмен между Лигами C и D будет проходить по системе плей-офф.

Трансляции всех матчей Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 в Украине показывают телеканалы "Футбол1/2/3" и медиасервис Oll.tv.

Зміст

Лига A

Лига A, Группа 1

Дата Матч Счет
03.06.2022 Хорватия - Австрия 0:3
03.06.2022 Франция - Дания 1:2
06.06.2022 Австрия - Дания 1:2
06.06.2022 Хорватия - Франция 1:1
10.06.2022 Австрия - Франция
10.06.2022 Дания - Хорватия
13.06.2022 Дания - Австрия
13.06.2022 Франция - Хорватия
22.09.2022 Хорватия - Дания
22.09.2022 Франция - Австрия
25.09.2022 Австрия - Хорватия
25.09.2022 Дания - Франция

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Дания 2 2 0 0 4-2 +2 6
2 Австрия 2 1 0 1 4-2 +2 3
3 Франция 2 0 1 1 2-3 -1 1
4 Хорватия 2 0 1 1 1-4 -3 1

Лига A, Группа 2

Дата Матч Счет
02.06.2022 Чехия - Швейцария 2:1
02.06.2022 Испания - Португалия 1:1
05.06.2022 Чехия - Испания 2:2
05.06.2022 Португалия - Швейцария 4:0
09.06.2022 Португалия - Чехия
09.06.2022 Швейцария - Испания
12.06.2022 Испания - Чехия
12.06.2022 Швейцария - Португалия
24.09.2022 Чехия - Португалия
24.09.2022 Испания - Швейцария
27.09.2022 Португалия - Испания
27.09.2022 Швейцария - Чехия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Португалия 2 1 1 0 5-1 +4 4
2 Чехия 2 1 1 0 4-3 +1 4
3 Испания 2 0 2 0 3-3 0 2
4 Швейцария 2 0 0 2 1-6 -5 0

Лига A, Группа 3

Дата Матч Счет
04.06.2022 Венгрия - Англия 1:0
04.06.2022 Италия - Германия 1:1
07.06.2022 Германия - Англия 1:1
07.06.2022 Италия - Венгрия 2:1
11.06.2022 Англия - Италия
11.06.2022 Венгрия - Германия
14.06.2022 Англия - Венгрия
14.06.2022 Германия - Италия
23.09.2022 Германия - Венгрия
23.09.2022 Италия - Англия
26.09.2022 Англия - Германия
26.09.2022 Венгрия - Италия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Италия 2 2 0 0 3-2 +1 4
2 Венгрия 2 0 1 1 2-2 0 3
3 Германия 2 0 1 0 2-2 0 2
4 Англия 2 0 1 1 1-2 -1 1

Лига A, Группа 4

Дата Матч Счет
01.06.2022 Польша - Уэльс 2:1
03.06.2022 Бельгия - Нидерланды 1:4
08.06.2022 Бельгия - Польша 6:1
08.06.2022 Уэльс - Нидерланды 1:2
11.06.2022 Нидерланды - Польша
11.06.2022 Уэльс - Бельгия
14.06.2022 Нидерланды - Уэльс
14.06.2022 Польша - Бельгия
22.09.2022 Бельгия - Уэльс
22.09.2022 Польша - Нидерланды
25.09.2022 Нидерланды - Бельгия
25.09.2022 Уэльс - Польша

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нидерланды 2 2 0 0 6-2 +4 6
2 Бельгия 2 1 0 1 7-5 +2 3
3 Польша 2 1 0 1 3-7 -4 3
4 Уэльс 2 0 0 2 2-4 -2 0

Финал четырех

Полуфиналы

Дата Матч Счет
14.06.2023
15.06.2023

Матч за третье место

Дата Матч Счет
18.06.2023

Финал

Дата Матч Счет

Лига B

Лига B, Группа 1

Дата Матч Счет
04.06.2022 Армения - Ирландия 1:0
08.06.2022 Шотландия - Армения 2:0
08.06.2022 Ирландия - Украина 0:1
11.06.2022 Украина - Армения
11.06.2022 Ирландия - Шотландия
14.06.2022 Армения - Шотландия
14.06.2022 Украина - Ирландия
21.09.2022 Шотландия - Украина
24.09.2022 Армения - Украина
24.09.2022 Шотландия - Ирландия
27.09.2022 Ирландия - Армения
27.09.2022 Украина - Шотландия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шотландия 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 Украина 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 Армения 2 1 0 1 1-2 -1 3
4 Ирландия 2 0 0 2 0-2 -2 0

Лига B, Группа 2

Дата Матч Счет
02.06.2022 Израиль - Исландия 2:2
06.06.2022 Исландия - Албания 1:1
10.06.2022 Албания - Израиль
13.06.2022 Исландия - Израиль
24.09.2022 Израиль - Албания
27.09.2022 Албания - Исландия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Исландия 2 0 2 0 3-3 0 2
2 Израиль 1 0 1 0 2-2 0 1
3 Албания 1 0 1 0 1-1 0 1

Лига B, Группа 3

Дата Матч Счет
04.06.2022 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1
04.06.2022 Черногория - Румыния 2:0
07.06.2022 Финляндия - Черногория 2:0
07.06.2022 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
11.06.2022 Черногория - Босния и Герцеговина
11.06.2022 Румыния - Финляндия
14.06.2022 Босния и Герцеговина - Финляндия
14.06.2022 Румыния - Черногория
23.09.2022 Финляндия - Румыния
23.09.2022 Босния и Герцеговина - Черногория
26.09.2022 Румыния - Босния и Герцеговина
23.09.2022 Черногория - Финляндия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Финляндия 2 1 1 0 3-1 +2 4
2 Босния и Герцеговина 2 1 1 0 2-1 +1 4
3 Черногория 2 1 0 1 2-2 0 3
4 Румыния 1 0 0 2 0-3 -3 0

Лига B, Группа 4

Дата Матч Счет
02.06.2022 Сербия - Норвегия 0:1
02.06.2022 Словения - Швеция 0:2
05.06.2022 Сербия - Словения 4:1
05.06.2022 Швеция - Норвегия 1:2
09.06.2022 Норвегия - Словения
09.06.2022 Швеция - Сербия
12.06.2022 Норвегия - Швеция
12.06.2022 Словения - Сербия
24.09.2022 Словения - Норвегия
24.09.2022 Сербия - Швеция
27.09.2022 Норвегия - Сербия
27.09.2022 Швеция - Словения

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Норвегия 2 2 0 0 3-1 +2 6
2 Сербия 2 1 0 1 4-2 +2 3
3 Швеция 2 1 0 1 3-2 +1 3
4 Словения 2 0 0 2 1-6 -5 0

Лига C

Лига C, Группа 1

Дата Матч Счет
04.06.2022 Литва - Люксембург 0:2
04.06.2022 Турция - Фарерские острова 4:0
07.06.2022 Литва - Турция 0:6
07.06.2022 Фарерские острова - Люксембург 0:1
11.06.2022 Фарерские острова - Литва
11.06.2022 Люксембург - Турция
14.06.2022 Люксембург - Фарерские острова
14.06.2022 Турция - Литва
22.09.2022 Литва - Фарерские острова
22.09.2022 Турция - Люксембург
25.09.2022 Фарерские острова - Турция
25.09.2022 Люксембург - Литва

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Турция 2 2 0 0 10-0 +10 6
2 Люксембург 2 2 0 0 3-0 +3 6
3 Фарерские острова 2 0 0 2 0-5 -5 0
4 Литва 2 0 0 2 0-8 -8 0

Лига C, Группа 2

Дата Матч Счет
02.06.2022 Кипр - Косово 0:2
02.06.2022 Северная Ирландия - Греция 0:1
05.06.2022 Кипр - Северная Ирландия 0:0
05.06.2022 Косово - Греция 0:1
09.06.2022 Косово - Северная Ирландия
09.06.2022 Греция - Кипр
12.06.2022 Северная Ирландия - Кипр
12.06.2022 Греция - Косово
24.09.2022 Северная Ирландия - Косово
24.09.2022 Кипр - Греция
27.09.2022 Косово - Кипр
27.09.2022 Греция - Северная Ирландия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Греция 2 2 0 0 2-0 +2 6
2 Косово 2 1 0 1 2-1 +1 3
3 Северная Ирландия 2 0 1 1 0-1 -1 1
4 Кипр 2 0 1 1 0-2 -2 1

Лига C, Группа 3

Дата Матч Счет
03.06.2022 Казахстан - Азербайджан 2:0
03.06.2022 Беларусь - Словакия 0:1
06.06.2022 Беларусь - Азербайджан 0:0
06.06.2022 Словакия - Казахстан 0:1
10.06.2022 Азербайджан - Словакия
10.06.2022 Беларусь - Казахстан
13.06.2022 Казахстан - Словакия
13.06.2022 Азербайджан - Беларусь
22.09.2022 Казахстан - Беларусь
22.09.2022 Словакия - Азербайджан
25.09.2022 Азербайджан - Казахстан
25.09.2022 Словакия - Беларусь

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Казахстан 2 2 0 0 3-0 +3 6
2 Словакия 2 1 0 1 1-1 0 3
3 Беларусь 2 0 1 1 0-1 -1 1
4 Азербайджан 2 0 1 1 0-2 -2 1

Лига C, Группа 4

Дата Матч Счет
02.06.2022 Болгария - Северная Македония 1:1
02.06.2022 Грузия - Гибралтар 4:0
05.06.2022 Гибралтар - Северная Македония 0:2
05.06.2022 Болгария - Грузия 2:5
09.06.2022 Гибралтар - Болгария
09.06.2022 Северная Македония - Грузия
12.06.2022 Северная Македония - Гибралтар
12.06.2022 Грузия - Болгария
23.09.2022 Грузия - Северная Македония
23.09.2022 Болгария - Гибралтар
26.09.2022 Гибралтар - Грузия
26.09.2022 Северная Македония - Болгария

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Грузия 2 2 0 0 9-2 +7 6
2 Северная Македония 2 1 1 0 3-1 +2 4
3 Болгария 2 0 1 1 3-6 -3 1
4 Гибралтар 2 0 0 2 0-6 -6 0

Плей-офф за выживание в Лиге C

Пара 1

Дата Матч Счет

Пара 2

Дата Матч Счет

Лига D

Лига D, Группа 1

Дата Матч Счет
03.06.2022 Латвия - Андорра 3:0
03.06.2022 Лихтенштейн - Молдова 0:2
06.06.2022 Латвия - Лихтенштейн 1:0
06.06.2022 Андорра - Молдова 0:0
10.06.2022 Молдова - Латвия
10.06.2022 Андорра - Лихтенштейн
14.06.2022 Молдова - Андорра
14.06.2022 Лихтенштейн - Латвия
22.09.2022 Латвия - Молдова
22.09.2022 Лихтенштейн - Андорра
25.09.2022 Молдова - Лихтенштейн
25.09.2022 Андорра - Латвия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Латвия 2 2 0 0 4-0 +4 6
2 Молдова 2 1 1 0 2-0 +2 4
3 Андорра 2 0 1 1 0-3 -3 1
4 Лихтенштейн 2 0 1 1 0-3 -3 0

Лига D, Группа 2

Дата Матч Счет
02.06.2022 Эстония - Сан-Марино 2:0
05.06.2022 Сан-Марино - Мальта 0:2
09.06.2022 Мальта - Эстония
12.06.2022 Мальта - Сан-Марино
23.09.2022 Эстония - Мальта
26.09.2022 Сан-Марино - Эстония

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Эстония 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 Мальта 1 1 0 0 2-0 +2 3
3 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 -4 0
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