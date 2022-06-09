Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть

(последнее обновление - 10:00 09.06.2022)

Лига наций 2022/2023 – третий сезон турнира для европейских национальных сборных. В этой новости вы найдете результаты всех игр, включая сборную Украины, которая сыграет в группе В1.

Четыре победителя групп в Лиге A выходят в Финал четырех, которые разыграют трофей. Худшие команды Лиги А вылетают во второй дивизион, а оттуда повышаются лучшие команды четырех квартетов. Обмен между Лигами C и D будет проходить по системе плей-офф.

Трансляции всех матчей Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 в Украине показывают телеканалы "Футбол1/2/3" и медиасервис Oll.tv.

Лига A

Лига A, Группа 1

Дата Матч Счет 03.06.2022 Хорватия - Австрия 0:3 03.06.2022 Франция - Дания 1:2 06.06.2022 Австрия - Дания 1:2 06.06.2022 Хорватия - Франция 1:1 10.06.2022 Австрия - Франция 10.06.2022 Дания - Хорватия 13.06.2022 Дания - Австрия 13.06.2022 Франция - Хорватия 22.09.2022 Хорватия - Дания 22.09.2022 Франция - Австрия 25.09.2022 Австрия - Хорватия 25.09.2022 Дания - Франция

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Дания 2 2 0 0 4-2 +2 6 2 Австрия 2 1 0 1 4-2 +2 3 3 Франция 2 0 1 1 2-3 -1 1 4 Хорватия 2 0 1 1 1-4 -3 1

Лига A, Группа 2

Дата Матч Счет 02.06.2022 Чехия - Швейцария 2:1 02.06.2022 Испания - Португалия 1:1 05.06.2022 Чехия - Испания 2:2 05.06.2022 Португалия - Швейцария 4:0 09.06.2022 Португалия - Чехия 09.06.2022 Швейцария - Испания 12.06.2022 Испания - Чехия 12.06.2022 Швейцария - Португалия 24.09.2022 Чехия - Португалия 24.09.2022 Испания - Швейцария 27.09.2022 Португалия - Испания 27.09.2022 Швейцария - Чехия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Португалия 2 1 1 0 5-1 +4 4 2 Чехия 2 1 1 0 4-3 +1 4 3 Испания 2 0 2 0 3-3 0 2 4 Швейцария 2 0 0 2 1-6 -5 0

Лига A, Группа 3

Дата Матч Счет 04.06.2022 Венгрия - Англия 1:0 04.06.2022 Италия - Германия 1:1 07.06.2022 Германия - Англия 1:1 07.06.2022 Италия - Венгрия 2:1 11.06.2022 Англия - Италия 11.06.2022 Венгрия - Германия 14.06.2022 Англия - Венгрия 14.06.2022 Германия - Италия 23.09.2022 Германия - Венгрия 23.09.2022 Италия - Англия 26.09.2022 Англия - Германия 26.09.2022 Венгрия - Италия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Италия 2 2 0 0 3-2 +1 4 2 Венгрия 2 0 1 1 2-2 0 3 3 Германия 2 0 1 0 2-2 0 2 4 Англия 2 0 1 1 1-2 -1 1

Лига A, Группа 4

Дата Матч Счет 01.06.2022 Польша - Уэльс 2:1 03.06.2022 Бельгия - Нидерланды 1:4 08.06.2022 Бельгия - Польша 6:1 08.06.2022 Уэльс - Нидерланды 1:2 11.06.2022 Нидерланды - Польша 11.06.2022 Уэльс - Бельгия 14.06.2022 Нидерланды - Уэльс 14.06.2022 Польша - Бельгия 22.09.2022 Бельгия - Уэльс 22.09.2022 Польша - Нидерланды 25.09.2022 Нидерланды - Бельгия 25.09.2022 Уэльс - Польша

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 2 2 0 0 6-2 +4 6 2 Бельгия 2 1 0 1 7-5 +2 3 3 Польша 2 1 0 1 3-7 -4 3 4 Уэльс 2 0 0 2 2-4 -2 0

Финал четырех

Полуфиналы

Дата Матч Счет 14.06.2023 15.06.2023

Матч за третье место

Дата Матч Счет 18.06.2023

Финал

Дата Матч Счет

Лига B

Лига B, Группа 1

Дата Матч Счет 04.06.2022 Армения - Ирландия 1:0 08.06.2022 Шотландия - Армения 2:0 08.06.2022 Ирландия - Украина 0:1 11.06.2022 Украина - Армения 11.06.2022 Ирландия - Шотландия 14.06.2022 Армения - Шотландия 14.06.2022 Украина - Ирландия 21.09.2022 Шотландия - Украина 24.09.2022 Армения - Украина 24.09.2022 Шотландия - Ирландия 27.09.2022 Ирландия - Армения 27.09.2022 Украина - Шотландия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шотландия 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 Украина 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 Армения 2 1 0 1 1-2 -1 3 4 Ирландия 2 0 0 2 0-2 -2 0

Лига B, Группа 2

Дата Матч Счет 02.06.2022 Израиль - Исландия 2:2 06.06.2022 Исландия - Албания 1:1 10.06.2022 Албания - Израиль 13.06.2022 Исландия - Израиль 24.09.2022 Израиль - Албания 27.09.2022 Албания - Исландия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Исландия 2 0 2 0 3-3 0 2 2 Израиль 1 0 1 0 2-2 0 1 3 Албания 1 0 1 0 1-1 0 1

Лига B, Группа 3

Дата Матч Счет 04.06.2022 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 04.06.2022 Черногория - Румыния 2:0 07.06.2022 Финляндия - Черногория 2:0 07.06.2022 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 11.06.2022 Черногория - Босния и Герцеговина 11.06.2022 Румыния - Финляндия 14.06.2022 Босния и Герцеговина - Финляндия 14.06.2022 Румыния - Черногория 23.09.2022 Финляндия - Румыния 23.09.2022 Босния и Герцеговина - Черногория 26.09.2022 Румыния - Босния и Герцеговина 23.09.2022 Черногория - Финляндия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Финляндия 2 1 1 0 3-1 +2 4 2 Босния и Герцеговина 2 1 1 0 2-1 +1 4 3 Черногория 2 1 0 1 2-2 0 3 4 Румыния 1 0 0 2 0-3 -3 0

Лига B, Группа 4

Дата Матч Счет 02.06.2022 Сербия - Норвегия 0:1 02.06.2022 Словения - Швеция 0:2 05.06.2022 Сербия - Словения 4:1 05.06.2022 Швеция - Норвегия 1:2 09.06.2022 Норвегия - Словения 09.06.2022 Швеция - Сербия 12.06.2022 Норвегия - Швеция 12.06.2022 Словения - Сербия 24.09.2022 Словения - Норвегия 24.09.2022 Сербия - Швеция 27.09.2022 Норвегия - Сербия 27.09.2022 Швеция - Словения

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Норвегия 2 2 0 0 3-1 +2 6 2 Сербия 2 1 0 1 4-2 +2 3 3 Швеция 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Словения 2 0 0 2 1-6 -5 0

Лига C

Лига C, Группа 1

Дата Матч Счет 04.06.2022 Литва - Люксембург 0:2 04.06.2022 Турция - Фарерские острова 4:0 07.06.2022 Литва - Турция 0:6 07.06.2022 Фарерские острова - Люксембург 0:1 11.06.2022 Фарерские острова - Литва 11.06.2022 Люксембург - Турция 14.06.2022 Люксембург - Фарерские острова 14.06.2022 Турция - Литва 22.09.2022 Литва - Фарерские острова 22.09.2022 Турция - Люксембург 25.09.2022 Фарерские острова - Турция 25.09.2022 Люксембург - Литва

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Турция 2 2 0 0 10-0 +10 6 2 Люксембург 2 2 0 0 3-0 +3 6 3 Фарерские острова 2 0 0 2 0-5 -5 0 4 Литва 2 0 0 2 0-8 -8 0

Лига C, Группа 2

Дата Матч Счет 02.06.2022 Кипр - Косово 0:2 02.06.2022 Северная Ирландия - Греция 0:1 05.06.2022 Кипр - Северная Ирландия 0:0 05.06.2022 Косово - Греция 0:1 09.06.2022 Косово - Северная Ирландия 09.06.2022 Греция - Кипр 12.06.2022 Северная Ирландия - Кипр 12.06.2022 Греция - Косово 24.09.2022 Северная Ирландия - Косово 24.09.2022 Кипр - Греция 27.09.2022 Косово - Кипр 27.09.2022 Греция - Северная Ирландия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Греция 2 2 0 0 2-0 +2 6 2 Косово 2 1 0 1 2-1 +1 3 3 Северная Ирландия 2 0 1 1 0-1 -1 1 4 Кипр 2 0 1 1 0-2 -2 1

Лига C, Группа 3

Дата Матч Счет 03.06.2022 Казахстан - Азербайджан 2:0 03.06.2022 Беларусь - Словакия 0:1 06.06.2022 Беларусь - Азербайджан 0:0 06.06.2022 Словакия - Казахстан 0:1 10.06.2022 Азербайджан - Словакия 10.06.2022 Беларусь - Казахстан 13.06.2022 Казахстан - Словакия 13.06.2022 Азербайджан - Беларусь 22.09.2022 Казахстан - Беларусь 22.09.2022 Словакия - Азербайджан 25.09.2022 Азербайджан - Казахстан 25.09.2022 Словакия - Беларусь

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Казахстан 2 2 0 0 3-0 +3 6 2 Словакия 2 1 0 1 1-1 0 3 3 Беларусь 2 0 1 1 0-1 -1 1 4 Азербайджан 2 0 1 1 0-2 -2 1

Лига C, Группа 4

Дата Матч Счет 02.06.2022 Болгария - Северная Македония 1:1 02.06.2022 Грузия - Гибралтар 4:0 05.06.2022 Гибралтар - Северная Македония 0:2 05.06.2022 Болгария - Грузия 2:5 09.06.2022 Гибралтар - Болгария 09.06.2022 Северная Македония - Грузия 12.06.2022 Северная Македония - Гибралтар 12.06.2022 Грузия - Болгария 23.09.2022 Грузия - Северная Македония 23.09.2022 Болгария - Гибралтар 26.09.2022 Гибралтар - Грузия 26.09.2022 Северная Македония - Болгария

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Грузия 2 2 0 0 9-2 +7 6 2 Северная Македония 2 1 1 0 3-1 +2 4 3 Болгария 2 0 1 1 3-6 -3 1 4 Гибралтар 2 0 0 2 0-6 -6 0

Плей-офф за выживание в Лиге C

Пара 1

Дата Матч Счет

Пара 2

Дата Матч Счет

Лига D

Лига D, Группа 1

Дата Матч Счет 03.06.2022 Латвия - Андорра 3:0 03.06.2022 Лихтенштейн - Молдова 0:2 06.06.2022 Латвия - Лихтенштейн 1:0 06.06.2022 Андорра - Молдова 0:0 10.06.2022 Молдова - Латвия 10.06.2022 Андорра - Лихтенштейн 14.06.2022 Молдова - Андорра 14.06.2022 Лихтенштейн - Латвия 22.09.2022 Латвия - Молдова 22.09.2022 Лихтенштейн - Андорра 25.09.2022 Молдова - Лихтенштейн 25.09.2022 Андорра - Латвия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Латвия 2 2 0 0 4-0 +4 6 2 Молдова 2 1 1 0 2-0 +2 4 3 Андорра 2 0 1 1 0-3 -3 1 4 Лихтенштейн 2 0 1 1 0-3 -3 0

Лига D, Группа 2

Дата Матч Счет 02.06.2022 Эстония - Сан-Марино 2:0 05.06.2022 Сан-Марино - Мальта 0:2 09.06.2022 Мальта - Эстония 12.06.2022 Мальта - Сан-Марино 23.09.2022 Эстония - Мальта 26.09.2022 Сан-Марино - Эстония

Турнирная таблица