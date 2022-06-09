Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть

(последнее обновление - 10:00 09.06.2022)
Лига наций 2022/2023 – третий сезон турнира для европейских национальных сборных. В этой новости вы найдете результаты всех игр, включая сборную Украины, которая сыграет в группе В1.
Четыре победителя групп в Лиге A выходят в Финал четырех, которые разыграют трофей. Худшие команды Лиги А вылетают во второй дивизион, а оттуда повышаются лучшие команды четырех квартетов. Обмен между Лигами C и D будет проходить по системе плей-офф.
Трансляции всех матчей Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023 в Украине показывают телеканалы "Футбол1/2/3" и медиасервис Oll.tv.
Лига A
Лига A, Группа 1
Дата
Матч
Счет
03.06.2022
Хорватия - Австрия
0:3
03.06.2022
Франция - Дания
1:2
06.06.2022
Австрия - Дания
1:2
06.06.2022
Хорватия - Франция
1:1
10.06.2022
Австрия - Франция
10.06.2022
Дания - Хорватия
13.06.2022
Дания - Австрия
13.06.2022
Франция - Хорватия
22.09.2022
Хорватия - Дания
22.09.2022
Франция - Австрия
25.09.2022
Австрия - Хорватия
25.09.2022
Дания - Франция
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Дания
2
2
0
0
4-2
+2
6
2
Австрия
2
1
0
1
4-2
+2
3
3
Франция
2
0
1
1
2-3
-1
1
4
Хорватия
2
0
1
1
1-4
-3
1
Лига A, Группа 2
Дата
Матч
Счет
02.06.2022
Чехия - Швейцария
2:1
02.06.2022
Испания - Португалия
1:1
05.06.2022
Чехия - Испания
2:2
05.06.2022
Португалия - Швейцария
4:0
09.06.2022
Португалия - Чехия
09.06.2022
Швейцария - Испания
12.06.2022
Испания - Чехия
12.06.2022
Швейцария - Португалия
24.09.2022
Чехия - Португалия
24.09.2022
Испания - Швейцария
27.09.2022
Португалия - Испания
27.09.2022
Швейцария - Чехия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Португалия
2
1
1
0
5-1
+4
4
2
Чехия
2
1
1
0
4-3
+1
4
3
Испания
2
0
2
0
3-3
0
2
4
Швейцария
2
0
0
2
1-6
-5
0
Лига A, Группа 3
Дата
Матч
Счет
04.06.2022
Венгрия - Англия
1:0
04.06.2022
Италия - Германия
1:1
07.06.2022
Германия - Англия
1:1
07.06.2022
Италия - Венгрия
2:1
11.06.2022
Англия - Италия
11.06.2022
Венгрия - Германия
14.06.2022
Англия - Венгрия
14.06.2022
Германия - Италия
23.09.2022
Германия - Венгрия
23.09.2022
Италия - Англия
26.09.2022
Англия - Германия
26.09.2022
Венгрия - Италия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Италия
2
2
0
0
3-2
+1
4
2
Венгрия
2
0
1
1
2-2
0
3
3
Германия
2
0
1
0
2-2
0
2
4
Англия
2
0
1
1
1-2
-1
1
Лига A, Группа 4
Дата
Матч
Счет
01.06.2022
Польша - Уэльс
2:1
03.06.2022
Бельгия - Нидерланды
1:4
08.06.2022
Бельгия - Польша
6:1
08.06.2022
Уэльс - Нидерланды
1:2
11.06.2022
Нидерланды - Польша
11.06.2022
Уэльс - Бельгия
14.06.2022
Нидерланды - Уэльс
14.06.2022
Польша - Бельгия
22.09.2022
Бельгия - Уэльс
22.09.2022
Польша - Нидерланды
25.09.2022
Нидерланды - Бельгия
25.09.2022
Уэльс - Польша
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Нидерланды
2
2
0
0
6-2
+4
6
2
Бельгия
2
1
0
1
7-5
+2
3
3
Польша
2
1
0
1
3-7
-4
3
4
Уэльс
2
0
0
2
2-4
-2
0
Финал четырех Полуфиналы
Дата
Матч
Счет
14.06.2023
15.06.2023
Матч за третье место
Дата
Матч
Счет
18.06.2023
Финал
Лига B
Лига B, Группа 1
Дата
Матч
Счет
04.06.2022
Армения - Ирландия
1:0
08.06.2022
Шотландия - Армения
2:0
08.06.2022
Ирландия - Украина
0:1
11.06.2022
Украина - Армения
11.06.2022
Ирландия - Шотландия
14.06.2022
Армения - Шотландия
14.06.2022
Украина - Ирландия
21.09.2022
Шотландия - Украина
24.09.2022
Армения - Украина
24.09.2022
Шотландия - Ирландия
27.09.2022
Ирландия - Армения
27.09.2022
Украина - Шотландия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Шотландия
1
1
0
0
2-0
+2
3
2
Украина
1
1
0
0
1-0
+1
3
3
Армения
2
1
0
1
1-2
-1
3
4
Ирландия
2
0
0
2
0-2
-2
0
Лига B, Группа 2
Дата
Матч
Счет
02.06.2022
Израиль - Исландия
2:2
06.06.2022
Исландия - Албания
1:1
10.06.2022
Албания - Израиль
13.06.2022
Исландия - Израиль
24.09.2022
Израиль - Албания
27.09.2022
Албания - Исландия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Исландия
2
0
2
0
3-3
0
2
2
Израиль
1
0
1
0
2-2
0
1
3
Албания
1
0
1
0
1-1
0
1
Лига B, Группа 3
Дата
Матч
Счет
04.06.2022
Финляндия - Босния и Герцеговина
1:1
04.06.2022
Черногория - Румыния
2:0
07.06.2022
Финляндия - Черногория
2:0
07.06.2022
Босния и Герцеговина - Румыния
1:0
11.06.2022
Черногория - Босния и Герцеговина
11.06.2022
Румыния - Финляндия
14.06.2022
Босния и Герцеговина - Финляндия
14.06.2022
Румыния - Черногория
23.09.2022
Финляндия - Румыния
23.09.2022
Босния и Герцеговина - Черногория
26.09.2022
Румыния - Босния и Герцеговина
23.09.2022
Черногория - Финляндия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Финляндия
2
1
1
0
3-1
+2
4
2
Босния и Герцеговина
2
1
1
0
2-1
+1
4
3
Черногория
2
1
0
1
2-2
0
3
4
Румыния
1
0
0
2
0-3
-3
0
Лига B, Группа 4
Дата
Матч
Счет
02.06.2022
Сербия - Норвегия
0:1
02.06.2022
Словения - Швеция
0:2
05.06.2022
Сербия - Словения
4:1
05.06.2022
Швеция - Норвегия
1:2
09.06.2022
Норвегия - Словения
09.06.2022
Швеция - Сербия
12.06.2022
Норвегия - Швеция
12.06.2022
Словения - Сербия
24.09.2022
Словения - Норвегия
24.09.2022
Сербия - Швеция
27.09.2022
Норвегия - Сербия
27.09.2022
Швеция - Словения
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Норвегия
2
2
0
0
3-1
+2
6
2
Сербия
2
1
0
1
4-2
+2
3
3
Швеция
2
1
0
1
3-2
+1
3
4
Словения
2
0
0
2
1-6
-5
0
Лига C
Лига C, Группа 1
Дата
Матч
Счет
04.06.2022
Литва - Люксембург
0:2
04.06.2022
Турция - Фарерские острова
4:0
07.06.2022
Литва - Турция
0:6
07.06.2022
Фарерские острова - Люксембург
0:1
11.06.2022
Фарерские острова - Литва
11.06.2022
Люксембург - Турция
14.06.2022
Люксембург - Фарерские острова
14.06.2022
Турция - Литва
22.09.2022
Литва - Фарерские острова
22.09.2022
Турция - Люксембург
25.09.2022
Фарерские острова - Турция
25.09.2022
Люксембург - Литва
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Турция
2
2
0
0
10-0
+10
6
2
Люксембург
2
2
0
0
3-0
+3
6
3
Фарерские острова
2
0
0
2
0-5
-5
0
4
Литва
2
0
0
2
0-8
-8
0
Лига C, Группа 2
Дата
Матч
Счет
02.06.2022
Кипр - Косово
0:2
02.06.2022
Северная Ирландия - Греция
0:1
05.06.2022
Кипр - Северная Ирландия
0:0
05.06.2022
Косово - Греция
0:1
09.06.2022
Косово - Северная Ирландия
09.06.2022
Греция - Кипр
12.06.2022
Северная Ирландия - Кипр
12.06.2022
Греция - Косово
24.09.2022
Северная Ирландия - Косово
24.09.2022
Кипр - Греция
27.09.2022
Косово - Кипр
27.09.2022
Греция - Северная Ирландия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Греция
2
2
0
0
2-0
+2
6
2
Косово
2
1
0
1
2-1
+1
3
3
Северная Ирландия
2
0
1
1
0-1
-1
1
4
Кипр
2
0
1
1
0-2
-2
1
Лига C, Группа 3
Дата
Матч
Счет
03.06.2022
Казахстан - Азербайджан
2:0
03.06.2022
Беларусь - Словакия
0:1
06.06.2022
Беларусь - Азербайджан
0:0
06.06.2022
Словакия - Казахстан
0:1
10.06.2022
Азербайджан - Словакия
10.06.2022
Беларусь - Казахстан
13.06.2022
Казахстан - Словакия
13.06.2022
Азербайджан - Беларусь
22.09.2022
Казахстан - Беларусь
22.09.2022
Словакия - Азербайджан
25.09.2022
Азербайджан - Казахстан
25.09.2022
Словакия - Беларусь
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Казахстан
2
2
0
0
3-0
+3
6
2
Словакия
2
1
0
1
1-1
0
3
3
Беларусь
2
0
1
1
0-1
-1
1
4
Азербайджан
2
0
1
1
0-2
-2
1
Лига C, Группа 4
Дата
Матч
Счет
02.06.2022
Болгария - Северная Македония
1:1
02.06.2022
Грузия - Гибралтар
4:0
05.06.2022
Гибралтар - Северная Македония
0:2
05.06.2022
Болгария - Грузия
2:5
09.06.2022
Гибралтар - Болгария
09.06.2022
Северная Македония - Грузия
12.06.2022
Северная Македония - Гибралтар
12.06.2022
Грузия - Болгария
23.09.2022
Грузия - Северная Македония
23.09.2022
Болгария - Гибралтар
26.09.2022
Гибралтар - Грузия
26.09.2022
Северная Македония - Болгария
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Грузия
2
2
0
0
9-2
+7
6
2
Северная Македония
2
1
1
0
3-1
+2
4
3
Болгария
2
0
1
1
3-6
-3
1
4
Гибралтар
2
0
0
2
0-6
-6
0
Плей-офф за выживание в Лиге C Пара 1
Пара 2
Лига D
Лига D, Группа 1
Дата
Матч
Счет
03.06.2022
Латвия - Андорра
3:0
03.06.2022
Лихтенштейн - Молдова
0:2
06.06.2022
Латвия - Лихтенштейн
1:0
06.06.2022
Андорра - Молдова
0:0
10.06.2022
Молдова - Латвия
10.06.2022
Андорра - Лихтенштейн
14.06.2022
Молдова - Андорра
14.06.2022
Лихтенштейн - Латвия
22.09.2022
Латвия - Молдова
22.09.2022
Лихтенштейн - Андорра
25.09.2022
Молдова - Лихтенштейн
25.09.2022
Андорра - Латвия
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Латвия
2
2
0
0
4-0
+4
6
2
Молдова
2
1
1
0
2-0
+2
4
3
Андорра
2
0
1
1
0-3
-3
1
4
Лихтенштейн
2
0
1
1
0-3
-3
0
Лига D, Группа 2
Дата
Матч
Счет
02.06.2022
Эстония - Сан-Марино
2:0
05.06.2022
Сан-Марино - Мальта
0:2
09.06.2022
Мальта - Эстония
12.06.2022
Мальта - Сан-Марино
23.09.2022
Эстония - Мальта
26.09.2022
Сан-Марино - Эстония
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
1
Эстония
1
1
0
0
2-0
+2
3
2
Мальта
1
1
0
0
2-0
+2
3
3
Сан-Марино
2
0
0
2
0-4
-4
0