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Лига наций УЕФА

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Ирландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено
(5 голосов)

Нужно уметь держать удар

Ирландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат мира позади. Каким бы неприятным не было послевкусие, это нужно забыть и отпустить. Как правильно сказал один из игроков украинской сборной: "Наши победы еще впереди". Почему бы не в Лиге Наций? Украина начинает свой путь в новом сезоне и единственным правильным результатом может стать повышение в классе. Ибо нужно возвращаться в элиту дивизиона А.

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Первый соперник - Ирландия. Не самая громкая футбольная страна, но раненная и униженная после фиаско с Арменией. Дома они просто так три очка не отдадут, а потому "сине-желтые" должны, во-первых, доказать свой уровень и статус фаворита, а во-вторых, показать, как команда умеет держать удар. Это очень важно.

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Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В в среду, восьмого июня. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Ирландия - Украина на UA-Футбол >>

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В статье: Украина Ирландия
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Комментарии (3)
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bombard (Харьков)
08.06.2022 в 17:15
Сборную нужно транслировать на общедоступных, а не на подписных каналах.
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 17:08
Морозиво ріжок
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0
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 16:48
сделайте футбол для народа-на каналах Украина-Униан-2+2=1Украинский
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+2
-1

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