Ирландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Отбор на Чемпионат мира позади. Каким бы неприятным не было послевкусие, это нужно забыть и отпустить. Как правильно сказал один из игроков украинской сборной: "Наши победы еще впереди". Почему бы не в Лиге Наций? Украина начинает свой путь в новом сезоне и единственным правильным результатом может стать повышение в классе. Ибо нужно возвращаться в элиту дивизиона А.

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Первый соперник - Ирландия. Не самая громкая футбольная страна, но раненная и униженная после фиаско с Арменией. Дома они просто так три очка не отдадут, а потому "сине-желтые" должны, во-первых, доказать свой уровень и статус фаворита, а во-вторых, показать, как команда умеет держать удар. Это очень важно.

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Смотрите матч Лиги Наций дивизиона В в среду, восьмого июня. Начало игры в 21:45. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1", платформы oll.tv и MEGOGO.