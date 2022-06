ЛН. Футболисты сборной Германии выйдут в женской форме на матч с Англией

Национальная сборная Германии под руководством Ханси Флика выйдет в форме женской сборной на матч Лиги наций против Англии.

На женском Евро Германия сыграет в группе с Данией, Испанией и Францией, турнир стартует 6 июля.

(via dfb_team/IG) pic.twitter.com/BOTydI2sad