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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Жерсон забивает, турки громят, финны побеждают

Лига наций УЕФА
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День получился насыщеннее вчерашнего

Лига Наций. Жерсон забивает, турки громят, финны побеждают

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В этот вторник прошло немало матчей Лиги Наций. Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами.

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Дивизион А

Германия - Англия 1:1
Голы Хофманн 50 - Кейн 88 (п)

Отчет о матче

Италия - Венгрия 2:1
Голы: Барелла 30, Пеллегрини 45 - Манчини 61 (аг)

Отчет о матче

Дивизион В

Финляндия - Черногория 2:0
Голы: Похьянпало 31, 38

Недавний соперник сборной Украины добыл свою первую победу в рамках нового розыгрыша Лиги Наций. После ничьи с Боснией дома без особых проблем была обыграна Черногория. Дубль Похьянпало в первом тайме и три очка в кармане. Секрет успеха прост.

Босния и Герцеговина - Румыния 1:0
Голы: Превляк 68

Еще один недавний соперник сборной Украины, который с ничьи начал путь в новом сезоне Лиги Наций. Учитывая отрыв Финляндии и Черногории, коллективу Петева очки терять было нельзя. Иначе лидеры бы отдалились. В тяжелой и вязкой игре задачу выполнить удалось - победный гол на счету Превляка.

Дивизион С

Фарерские острова - Люксембург 0:1
Гол: Родригес 74 (п)

Гости долго не могли открыть счет. Помогло удаление соперника в середине второго тайма, вскоре после которого "трехцветные" еще и заработали пенальти. Футболист "Динамо" Жерсон был точен. Фареры доигрывали матч вдевятером.

Литва - Турция 0:6
Голы: Синик 2, 14, Дурсун 56 (п), 81, Акгюн 89, Дервишоглу 90+1

"Лунные звезды" продолжают феерить. После провала на Евро-2020, турки неплохо стартовали в дивизионе С Лиги Наций. Недавно четыре гола от них получили Фареры, сегодня шесть - Литва.

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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 00:47
Германия – Англия 1:1Голы: Хофманн 50 – Кейн 88 (пен.)
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