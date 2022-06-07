Лига Наций. Жерсон забивает, турки громят, финны побеждают

В этот вторник прошло немало матчей Лиги Наций. Предлагаем вам кратко ознакомиться с результатами.

Дивизион А

Германия - Англия 1:1

Голы Хофманн 50 - Кейн 88 (п)

Отчет о матче

Италия - Венгрия 2:1

Голы: Барелла 30, Пеллегрини 45 - Манчини 61 (аг)

Отчет о матче

Дивизион В

Финляндия - Черногория 2:0

Голы: Похьянпало 31, 38

Недавний соперник сборной Украины добыл свою первую победу в рамках нового розыгрыша Лиги Наций. После ничьи с Боснией дома без особых проблем была обыграна Черногория. Дубль Похьянпало в первом тайме и три очка в кармане. Секрет успеха прост.

Босния и Герцеговина - Румыния 1:0

Голы: Превляк 68

Еще один недавний соперник сборной Украины, который с ничьи начал путь в новом сезоне Лиги Наций. Учитывая отрыв Финляндии и Черногории, коллективу Петева очки терять было нельзя. Иначе лидеры бы отдалились. В тяжелой и вязкой игре задачу выполнить удалось - победный гол на счету Превляка.

Дивизион С

Фарерские острова - Люксембург 0:1

Гол: Родригес 74 (п)

Гости долго не могли открыть счет. Помогло удаление соперника в середине второго тайма, вскоре после которого "трехцветные" еще и заработали пенальти. Футболист "Динамо" Жерсон был точен. Фареры доигрывали матч вдевятером.

Литва - Турция 0:6

Голы: Синик 2, 14, Дурсун 56 (п), 81, Акгюн 89, Дервишоглу 90+1

"Лунные звезды" продолжают феерить. После провала на Евро-2020, турки неплохо стартовали в дивизионе С Лиги Наций. Недавно четыре гола от них получили Фареры, сегодня шесть - Литва.