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Лига наций. Германия - Англия 1:1. 50-й гол Кейна дарит трем львам ничью 

Лига наций УЕФА
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Англичане отыгрались в конце матча 

Лига наций. Германия - Англия 1:1. 50-й гол Кейна дарит трем львам ничью 

Фото - https://twitter.com/EURO2024DE/автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Довольно-таки интересный и познавательный матч, учитывая время его проведения и статус турнира. Германия более 70 минут играла увереннее и доминировала, но конец матч был за Англией. Гарет Саутгейт удачно провел замены и они позволили ему переломать ход матча.

Обе команды были недовольны своей игрой и результатами в первом туре. И если выездная ничья Германии с Италией это более-менее нормальный результат, то поражение Англии на поле Венгри вызвало достаточно разочарования. Прежде всего качеством игры. И сложно вспомнить, когда в последний раз "три льва" выглядели настолько блекло.

Поэтому неудивительно, что обе команды хотели изменить настроение и впечатление хорошей игрой против сильного, принципиального соперника.

У Германии это получалось лучше. Бундестим в результате работы Ханси Флика по уровню сыгранности и наличию стиля все более напоминает команду клубного уровня. Понятно, что 57-летний тренер ждет от Германии такого же беспрестанного желания атаковать и доминировать, что отличало его "Баварию". Конечно, до таких пределов дойти будет сложно, но между сборной последних годов Лева и нынешней командой Флика разница ощутима.

Перед игрой хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган сказал, что у Англии есть три полноценных состава, но сколько бы футболистов не имел Саутгейт, большинство из них находятся летом в тяжелом физическом состоянии. К примеру уже на 14-й минуте был вынужден покинуть поле Филлипс – хавбек "Лидса" не смог продолжить игру после столконения с Шлоттербеком. На газоне оказывались Триппьер, Беллингем, Стерлинг. И в целом Англия не хотела и не бежала, она не была похожа на главного фаворита Чемпионата мира. Какие-то полушансы были только после стандартов.

Германия свое игровое преимущество реализовала на 50-й минуте. Прекрасное взаимодействие Хавертца, Киммиха и Хофманна, хавбек "Баварии" выдал токний пас, Хофманн ударил прямо по центру, но удар получился сильным и Пикфорд не успел правильно выставить руки.

Вскоре после забитого гола Флик провел несколько замен, возможно из-за соображений необходимости ротации – график игр очень плотный. Но замены, а вместе с ними и изменение тактической схемы, не усилилу игру Бундестима, а сделали только хуже. Особенно сказалось отсутствие экс-англичанина Мусиалы в центре поля.

А вот Англия с выходом на поле Грилиша и Боуэна значительно добавила. Вингер "Манчестер Сити" принялся показывать свой дриблинг, но вместе с ним находил возможности делать острые передачи для партнеров. После одного из его кроссов низом Кейн пробивал в упор, но Нойер сумел парировать мяч на противоходе.

Отыграть свой мяч Англии удалось с пенальти. Сначала показалось, что Кейн был в офсайде перед тем, как получить мяч из центра и получить по ноге от Шлоттербека, но повтор показал, что пас на форварда Англии пытался прервать Клостерманн, поэтому вне игры в этом эпизоде не действовало. Капитан "трех львов" точно пробил с точки.

1:1 – Германия могла рассчитывать на большее, Англия довольна тем, что ей удалось уйти от поражения в не самом удачной для нее игре.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Италия 2 1 1 0 3-2 +1 4
2 Венгрия 2 1 0 1 2-2 0 3
3 Германия 2 0 2 0 2-2 0 2
4 Англия 2 0 1 1 1-2 -1 1

Лига наций, группа А3, второй тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

Германия – Англия 1:1

Голы: Хофманн 50 – Кейн 88 (пен.)

Германия: Нойер – Шлоттербек, Рюдигер, Клостерманн – Хофманн (Гнабри 65), Киммих, Гюндоган (Сане 83), Раум – Мюллер (Горетцка 76), Мусиала (Вернер 65) – Хавертц

Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс, Филлипс (Беллингем 14) – Стерлинг, Маунт (Грилиш 72), Сака (Боуэн 80) – Кейн

Предупреждение: Шлоттербек 87

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Комментарии (1)
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Игорь84 (Киев)
07.06.2022 в 23:54
Меня одного смутил вероятный офсайд во время передачи на Кейна, после которой был заработан пенальти? Не, ну вероятно судьи там проверили, но отсутствие нормального повтора с офсайдной камеры и испанец-рефери теперь настораживают)
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