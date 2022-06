Лига наций. Германия - Англия 1:1. 50-й гол Кейна дарит трем львам ничью 

Довольно-таки интересный и познавательный матч, учитывая время его проведения и статус турнира. Германия более 70 минут играла увереннее и доминировала, но конец матч был за Англией. Гарет Саутгейт удачно провел замены и они позволили ему переломать ход матча.

Обе команды были недовольны своей игрой и результатами в первом туре. И если выездная ничья Германии с Италией это более-менее нормальный результат, то поражение Англии на поле Венгри вызвало достаточно разочарования. Прежде всего качеством игры. И сложно вспомнить, когда в последний раз "три льва" выглядели настолько блекло.

Поэтому неудивительно, что обе команды хотели изменить настроение и впечатление хорошей игрой против сильного, принципиального соперника.

У Германии это получалось лучше. Бундестим в результате работы Ханси Флика по уровню сыгранности и наличию стиля все более напоминает команду клубного уровня. Понятно, что 57-летний тренер ждет от Германии такого же беспрестанного желания атаковать и доминировать, что отличало его "Баварию". Конечно, до таких пределов дойти будет сложно, но между сборной последних годов Лева и нынешней командой Флика разница ощутима.

Перед игрой хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган сказал, что у Англии есть три полноценных состава, но сколько бы футболистов не имел Саутгейт, большинство из них находятся летом в тяжелом физическом состоянии. К примеру уже на 14-й минуте был вынужден покинуть поле Филлипс – хавбек "Лидса" не смог продолжить игру после столконения с Шлоттербеком. На газоне оказывались Триппьер, Беллингем, Стерлинг. И в целом Англия не хотела и не бежала, она не была похожа на главного фаворита Чемпионата мира. Какие-то полушансы были только после стандартов.

Германия свое игровое преимущество реализовала на 50-й минуте. Прекрасное взаимодействие Хавертца, Киммиха и Хофманна, хавбек "Баварии" выдал токний пас, Хофманн ударил прямо по центру, но удар получился сильным и Пикфорд не успел правильно выставить руки.

Вскоре после забитого гола Флик провел несколько замен, возможно из-за соображений необходимости ротации – график игр очень плотный. Но замены, а вместе с ними и изменение тактической схемы, не усилилу игру Бундестима, а сделали только хуже. Особенно сказалось отсутствие экс-англичанина Мусиалы в центре поля.

А вот Англия с выходом на поле Грилиша и Боуэна значительно добавила. Вингер "Манчестер Сити" принялся показывать свой дриблинг, но вместе с ним находил возможности делать острые передачи для партнеров. После одного из его кроссов низом Кейн пробивал в упор, но Нойер сумел парировать мяч на противоходе.

Отыграть свой мяч Англии удалось с пенальти. Сначала показалось, что Кейн был в офсайде перед тем, как получить мяч из центра и получить по ноге от Шлоттербека, но повтор показал, что пас на форварда Англии пытался прервать Клостерманн, поэтому вне игры в этом эпизоде не действовало. Капитан "трех львов" точно пробил с точки.

50 - Harry Kane has scored his 50th goal for England, becoming just the second player to reach this milestone for the Three Lions after Wayne Rooney (53). Indeed, his 50 goals are as many as the rest of this current England squad combined. Composed. pic.twitter.com/vOTxZTcvED