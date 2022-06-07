  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Результат в Лиге наций влияет на рейтинг жеребьевки Евро-2024. Украине для второй корзины нужна победа в группе
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Результат в Лиге наций влияет на рейтинг жеребьевки Евро-2024. Украине для второй корзины нужна победа в группе

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Есть за что бороться

Результат в Лиге наций влияет на рейтинг жеребьевки Евро-2024. Украине для второй корзины нужна победа в группе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 8-го июня, Украина стартует в розыгрыше Лиги наций 2022/23. Наша сборная представлена ​​в дивизионе В, где сразится в одной группе с Ирландией, Шотландией и Арменией.

Последняя команда группы (по итогу шести туров) понизится в дивизион С, а первая – повысится в дивизион А. Кроме того, как сообщает телеграмм-канал "Рейтинги – посевы – коэффициенты", победа в группе Лиги наций обеспечит Украине минимум вторую корзину при жеребьевке отбора к Евро-2024

Собственно, эти корзины будут формироваться именно по итогу текущей Лиги наций. Свой последний матч в групповом этапе турнира Украина проведет 27-го сентября 2022-го года. Жеребьевка квалификации Евро-2024 запланирована на 9-го октября 2022-го года.

Добавим, что в нашей группе Лиги наций до сих пор был сыгран только один матч – Армения сенсационно победила Ирландию и захватила лидерство в турнирной таблице.

Читайте такжеИрландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 8 июня 2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Лига Наций
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 01:33
ви вже як ті кац*пи, яким всі на світі "жіть мєшают"....
Ответить
0
-1
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2022 в 22:33
Війна війною, а корупція в УЕФА така, що ніякий VAR не допоможе.
Ответить
0
-1
efim423 (odessa)
07.06.2022 в 21:59
какая разница на что там влияет, если в решающих матчах судьи на сливают , англия ,швейцария и теперь уеэлс
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде