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Результат в Лиге наций влияет на рейтинг жеребьевки Евро-2024. Украине для второй корзины нужна победа в группе
Есть за что бороться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 8-го июня, Украина стартует в розыгрыше Лиги наций 2022/23. Наша сборная представлена в дивизионе В, где сразится в одной группе с Ирландией, Шотландией и Арменией.
Последняя команда группы (по итогу шести туров) понизится в дивизион С, а первая – повысится в дивизион А. Кроме того, как сообщает телеграмм-канал "Рейтинги – посевы – коэффициенты", победа в группе Лиги наций обеспечит Украине минимум вторую корзину при жеребьевке отбора к Евро-2024
Собственно, эти корзины будут формироваться именно по итогу текущей Лиги наций. Свой последний матч в групповом этапе турнира Украина проведет 27-го сентября 2022-го года. Жеребьевка квалификации Евро-2024 запланирована на 9-го октября 2022-го года.
Добавим, что в нашей группе Лиги наций до сих пор был сыгран только один матч – Армения сенсационно победила Ирландию и захватила лидерство в турнирной таблице.
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