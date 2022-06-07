Сидорчук: Я считаю, что сейчас мы на своем месте и помогаем Украине

Игрок сборной Украины Сергей Сидорчук посетил пресс-конференцию в преддверии игры против Ирландии.

"Я уже где-то говорил, что когда ты только начинаешь заниматься футболом в семь-восемь лет, для тебя существует только одна команда — национальная сборная. Тем более, сейчас есть возможность привлекать внимание к событиям, которые происходят в Украине. Сейчас это самое важное.

Как война коснулась меня? Мы с семьей уехали из Киева, из Украины. Когда начались боевые действия моя жена была на восьмом месяце беременности. Нам нужно было искать роддом.

Я родом из Запорожья и, прежде всего, хочу отметить, что до Запорожья они (русские) не дошли, они только в области, в 50—60 км от города. В Запорожье сейчас находятся мои родные – мать, отец, бабушка, родители моей жены. Там все сейчас относительно спокойно, там развевается флаг Украины.

После Уэльса мы вернулись в гостиницу. Сразу после игры была тишина. Как я уже говорил, такой тишины за всю мою профессиональную карьеру не было никогда. Через час после этого никто даже не выходил из номеров — хотелось побыть одному. Потом уже начали общаться.

Что касается самочувствия, то Александр Васильевич на следующий день сказал, что мужчины должны оставаться мужчинами. Нам нужно пролистать страницу, какой бы тяжелой она для нас ни была. Возможно, для кого это был последний шанс попасть на чемпионат мира. Но завтра будет новая история, новый турнир. Поэтому все мнения только о следующем матче.

Сложно ли настраиваться на игру? Я думаю, что несложно, потому что когда мы выезжали по клубам на первые поединки за границу, было немного труднее. А потом мы увидели, какой идет фидбек из Украины, увидели, как военные смотрят на передовой наши матчи… То есть, это все проходит не так сложно, как в начале.

Играть или брать в руки оружие? Я не могу отвечать за всех футболистов, но есть много спортсменов, взявших в руки оружие. Когда это все началось, была очень большая бездна — ты не знал, что делать, куда идти... Потом президент Владимир Зеленский сказал, что каждый человек в Украине должен помогать армии на своем месте. Я считаю, что мы сейчас на своем месте и помогаем Украине", – заявил Сидорчук.