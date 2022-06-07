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Тренер Ирландии: Украинские игроки и тренеры - послы государства, в котором хаос и тысячи погибших

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ожидает необычную игру

Тренер Ирландии: Украинские игроки и тренеры - послы государства, в котором хаос и тысячи погибших

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий в преддверии игры против Украины.

"Нас ожидает необычная игра. Украинские футболисты, тренеры, весь персонал их команды являются послами своего государства, в котором хаос и тысячи погибших. Куда бы они ни приехали выступать, они оказываются в эпицентре внимания местных средств массовой информации. Это понятно.

Мы знаем, что Украина меняла свою модель игры, в первую очередь в полузащите, прямо по ходу отборочной кампании ЧМ-2022. У "сине-желтых" большая глубина состава. Все увидели последние два матча украинцев. У них, особенно в поединке против Шотландии, наш соперник указал настоящий класс", - заявил Кенни.

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В статье: Украина Ирландия Стивен Кенни
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.06.2022 в 11:38
Який нах хаос? Тупорилий. В Укоараїні огранізована кац-апами агресія та геноцид.
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