Тренер Ирландии: Украинские игроки и тренеры - послы государства, в котором хаос и тысячи погибших

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни дал свой комментарий в преддверии игры против Украины.

"Нас ожидает необычная игра. Украинские футболисты, тренеры, весь персонал их команды являются послами своего государства, в котором хаос и тысячи погибших. Куда бы они ни приехали выступать, они оказываются в эпицентре внимания местных средств массовой информации. Это понятно.

Мы знаем, что Украина меняла свою модель игры, в первую очередь в полузащите, прямо по ходу отборочной кампании ЧМ-2022. У "сине-желтых" большая глубина состава. Все увидели последние два матча украинцев. У них, особенно в поединке против Шотландии, наш соперник указал настоящий класс", - заявил Кенни.