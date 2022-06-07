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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Италия не без труда побеждает Венгрию

Лига наций УЕФА
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Два приличных проекта

ЛН. Италия не без труда побеждает Венгрию

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А3. Второй тур

Чезена. "Орогель Стадиум-Дино Мануцци"

Италия - Венгрия 2:1

Голы: Барелла 30, Пеллегрини 45 - Манчини 61 (автогол)

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини, Бастони, Спинаццола (Димарко 75), Кристанте, Барелла (Дзербин 84), Пеллегрини (Локателли 66), Ньонто, Распадори (Тонали 84), Политано (Белотти 75)

Венгрия: Дибус, Него (Фиола 58), Ланг, Орбан, Ат. Салай, З. Надь (Болла 81), Шефер (Ванца 87), А. Надь (Стайлз 58), Собослай, Саллай, Ад. Салай (Адам 87)

Предупреждения: Барелла 64, Кристанте 90+2 - Шефер 71

Главный арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

На Чемпионаты Мира нынешние Италия и Венгрия не выходят. А вот в европейских турнирах играют весьма прилично. Вторые выиграли и Лигу С, и Лигу Б в Лиге Наций, на Евро не проигрывали Португалии, Франции и Германии. Их проект с итальянским тренером Марко Росси лишь добавляет и три дня назад победил Англию. Первые же все еще чемпионы Европы и бронзовые призеры Лиги Наций. Они начали новый молодежный проект три дня назад почетной игрой и ничьей с Германией. А сегодня уже победили.

Роберто Манчини и итальянские СМИ предостерегали от физической силы и организованности гостей, даже называли их оборону "скалистой". Такой предстала вся команда. Венгры играли организованно, с первых минут пытались прессинговать, по владению мячом уступали не так много. На 30-ую минуту вышли с преимуществом по ударам по воротам. Второй тайм также начали агрессивно. Им не хватило таланта, техники, качества в атаке. И хладнокровия после первого пропущенного.

До 30-ой минуты вратари обменялись сейвами. Дибус, менявший вратаря "Лейпцига" Гулачи, потащил сложный удар головой Манчини. Доннарумма вытащил удар правой Саллая. Барелле пришлось пробивать с 17-ти метров блестяще в "девятку" с паса Спинаццолы. Дибус лишь коснулся кончиками пальцев. А вот после этого венгры на 15 минут растерялись и чуть не пропустили несколько голов с фланговых атак. Особо неугомонным был сенсация Италии 18-летний Ньонто в своем первом "старте" за сборную.

Правда, гол как раз сделал другой вингер Политано, прорвавшись справа и четко прострелив. Пеллегрини, против Германии замкнувший прострел Ньонто, не промахнулся и сейчас.

Третья четверть матча прошла на встречных курсах. Итальянцы пытались снять все вопросы, венгры - вернуть их. Политано с 20-ти метров попал в перекладину, Саллай замыкал прострел Фиолы справа в Доннарумму. Следующий прострел того же игрока нашел уже Манчини, срезавшего в собственные ворота. Далее же темп постепенно спадал. Хозяева предпочитали держать мяч, гости пытались отбирать и контратаковать, но уже сильно устали.

Нельзя сказать, что матч был впечатляющим по остроте и качеству. Тем не менее, обе сборные понравились. Венгрия весьма организованна, играет смело. Ее победа над Англией не случайна. Она еще поборется в этой группе. А Италия с новой командой после провалов в Отборе на Чемпионат Мира и Финалиссиме начинает весьма обнадеживающе. Сегодня даже эксперимент без настоящей "девятки" выглядел неплохо.

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В статье: Италия Венгрия Лига Наций
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