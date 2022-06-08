Лига наций, группа А4. 2-й тур

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Польша 21:45

Бельгия

Бельгия в последнее время больше походит на собственную тень. После блеклого Евро команда Роберто Мартинеса легко квалифицировалась на ЧМ, но всего одна сухая игра за последние 8 матчей намекает – с "красными дьяволами" серьёзная беда. Слабая линия обороны, ещё и с травмированным Куртуа, обещает не выстоять и против самого забивного форварда мира.

Помимо Куртуа, травмирован и Ромелу Лукаку. Эден Азар уже пару лет как не может регулярно играть в футбол, поэтому вперед вся надежда на Де Брюйне. Все эти проблемы сказались в дебютном туре, в котором Нидерланды просто разнесли бельгиецев (4:1). Возможно, несколько улучшит положение возвращение в старт Дендонкера, Кастельса, Тилеманса и Мертенса.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Польша

Поляки, в отличии от наших, сумели обыграть Уэльс (2:1) в рамках первого тура Лиги наций. Камил Грабара не лучшим образом выступил на линии ворот, но остальная банда "белых орлов" смогла обеспечить результат. Ожидается, что Чеслав Михневич вернёт Войцеха Щесны в стартовый состав, и с ним команда вернёт прежнюю надёжность. В последних 10 встречах поляки уступали лишь раз, и пропускают они довольно редко.

Роберт Левандовски не забил Уэльсу, но его активность не ограничивалась штрафной площадью, и всё равно победный гол был забит благодаря его действиям. Карол Швидерски после забитого мяча может рассчитывать на ещё один выход в паре с лучшим центрфорвардом мира.

Личные встречи

Последние 15 лет соперники не встречались, так что поляки с золотым поколением бельгийской сборной ещё не встречались. Поэтому результаты пока в пользу наших соседей – 8 побед при 5 поражениях, ещё 6 встреч команды завершили вничью.

Ориентировочные составы

Бельгия: Кастельс – Вертонген, Боята, Алдервейрельд – Карраско, Дендонкер, Тилеманс, Менье – Де Брюйне, Троссард – Мертенс

Польша: Щесны – Пухач, Беднарек, Глик, Березински – Гуральски, Крыховяк, Клих – Зелински – Швидерски, Левандовски

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бельгия – Польша от UA-Футбол

Бельгия сейчас совсем не в духе, выиграв лишь одну игру из четырёх последних. Без Куртуа и Лукаку выдавить результат при посредственной игре будет сложно. Да и центр поля Польши вместе с Левандовски на острие могут доставить проблем центру поля хозяев. Прогноз: ничья 1:1.