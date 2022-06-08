Кейн спасает трёх львов от ещё одного поражения. Видео голов и обзор матча Германия - Англия 1:1

Англичане на старте нового сезона Лиги наций дважды играли на выезде и возвращаются домой лишь с одним баллом. Его "три льва" набрали в Германии, расписав ничью благодаря позднему голу с пенальти от Харри Кейна.

Немцы во втором поединке кряду играют вничью. После мировой с итальянцами команда Ханса-Дитера Флика поделила очки с другой топ-сборной. Такие результаты в пользу Италии, которые после вчерашней победы над Венгрией единолично возглавила группу.

Лига наций, группа А3, второй тур. Мюнхен, “Альянц Арена”

Германия – Англия 1:1

Голы: Хофманн 50 – Кейн 88 (пен.)