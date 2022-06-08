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Кейн спасает трёх львов от ещё одного поражения. Видео голов и обзор матча Германия - Англия 1:1
Вторая ничья Германии, первый балл Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Англичане на старте нового сезона Лиги наций дважды играли на выезде и возвращаются домой лишь с одним баллом. Его "три льва" набрали в Германии, расписав ничью благодаря позднему голу с пенальти от Харри Кейна.
Немцы во втором поединке кряду играют вничью. После мировой с итальянцами команда Ханса-Дитера Флика поделила очки с другой топ-сборной. Такие результаты в пользу Италии, которые после
Лига наций, группа А3, второй тур. Мюнхен, “Альянц Арена”
Германия – Англия 1:1
Голы: Хофманн 50 – Кейн 88 (пен.)
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