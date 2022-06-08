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Ирландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций

Лига наций УЕФА
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(3 голосов)

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Ирландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Украины.

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Вряд ли сейчас эмоциональный фон у подопечных Петракова хороший. "Сине-желтые", хоть и боролись, но все-таки не попали на финальную часть чемпионата мира в Катаре. Теперь команде Александра Васильевича нужно переключиться на Лигу наций и добыть победы над, скажем откровенно, более слабыми оппонентами. Какую Ирландию мы увидим – крепкую или ту, которая играла с Арменией? Какой состав будет у Украины? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

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АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 июня – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 22:40
СБУ не какая --меняйте Шапаренко -Сидора тянут команду назад-ирландцы забьют гол наши не отыграються -будет как с Уэльсом
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