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Гол Жерсона Родригеса принес победу сборной Люксембурга в Лиге наций

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Футболист отметился точным ударом с пенальти

Гол Жерсона Родригеса принес победу сборной Люксембурга в Лиге наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Люксембурга с минимальным счетом на выезде одолела команду Фарерских островов в рамках 2-го тура Лиги наций. Героем матча стал вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес.

Футболист отметился точным ударом с пенальти на 74-й минуте и этот гол оказался единственным в этой встрече. Добавим, что Фарерские острова доигрывали игру вдевятером после удаления двух игроков во втором тайме.

Таким образом, после второго тура Люксембург набрал 6 очков и разделяет с Турцией первую строчку группы 1 Лиги С, уступая конкуренту по разнице голов.

Фарерские острова — Люксембург — 0:1
Гол: Родригес (74 пен.)

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В статье: Люксембург Фарерские острова Жерсон Родригес
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