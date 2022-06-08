Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол Жерсона Родригеса принес победу сборной Люксембурга в Лиге наций
Футболист отметился точным ударом с пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Люксембурга с минимальным счетом на выезде одолела команду Фарерских островов в рамках 2-го тура Лиги наций. Героем матча стал вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес.
Футболист отметился точным ударом с пенальти на 74-й минуте и этот гол оказался единственным в этой встрече. Добавим, что Фарерские острова доигрывали игру вдевятером после удаления двух игроков во втором тайме.
Таким образом, после второго тура Люксембург набрал 6 очков и разделяет с Турцией первую строчку группы 1 Лиги С, уступая конкуренту по разнице голов.
Фарерские острова — Люксембург — 0:1
Гол: Родригес (74 пен.)
Популярное сейчас
- Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией
- Ирландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- "Что из украденного в Украине россии уже удалось продать?" лавров поплыл на остром вопросе журналиста
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО