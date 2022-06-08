Рука позора, или Самое обидное поражение в истории сборной Ирландии

После поражения 0:2 от Мексики в лагере французов начались большие разборки.

Тренер Раймон Доменек указал ветеранам сборной на ошибки, на что услышал от Николя Анелька: "Да пошел ты нахрен, сукин ты сын".

На следующее утро тренер запретил форварду "Челси" разминаться, но команда встала на сторону футболиста и устроила бунт в автобусе. Присутствовавшие журналисты сидели с раскрытыми ртами, пока Доменек упрашивал игроков таки выйти на занятие.

Хорошего из этого ничего не вышло - финальный матч против Южной Африки Франция проиграла (1:2), заняв последнее место в группе.

Найсна - городок, где базировались Трехцветные - навсегда вошел в лексикон французских болельщиков. Анелька, Эвра, Рибери и Тулалана исключили из сборной немедленно; вслед за ними выгнали Доменека. Когда он вернулся домой, трехлетний сын встретил его вопросом: "Пап, а тебя не заберут в тюрьму?"

Ну, а капитан Ирландии Шей Гивен сказал то, что крутилось на языке у многих:

"Я не уверен в существовании кармы, но некоторые люди утверждают, что она есть и всегда настигает. Возможно, это она и была".

***

Правда в том, что Франции было не место на ЧМ-2010.

Вторая позиция в легкой группе - начало кошмара. Главное случилось уже в стыках против Ирландии, где в те годы бал правили Робби Кин, Дэмьен Дафф, Ричард Данн и тот-таки Гивен. По таланту зеленые даже близко не стояли с Францией, но они были командой - то, чего Раймон Доменек не обеспечил.

Первый матч в Дублине завершился минимальной победой "Ле Бле", но и одни, и другие знали, что это не конец.

"Мы потеряли много энергии в Ирландии. Это была игра с очень высокой интенсивностью. Возможно, мы заплатили цену за эти усилия во время ответного матча в Сен-Дени", - рассуждает Алу Диарра.

В 2009-м они с однофамильцем Лассана формировали кулак в опорной зоне Франции. Рядом с позиции "10-ки" вел игру Йоанн Гуркюфф. Надо ли напоминать, как в итоге сложились их карьеры?

Йоанн Гуркюфф против Ирландии. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Steele

То ли дело Робби Кин - даже на закате лет в Лос-Анджелесе он был силен, а в ответке на "Стад де Франс" и вовсе рвал и метал, сравняв счет по сумме двух матчей.

"Я помню, как обменивался взглядами с партнерами. Мы знали, что это не наш день, и нам надо пережить его. Мы изо всех сил пытались справиться с их интенсивностью и не могли встать на ноги. С каждой минутой росло давление. Ирландия контролировала ситуацию, имела преимущество", - спустя 10 лет уже постаревший Алу Диарра рассказывал все начистоту.

Да, Франция не играла, а терпела в ожидании серии пенальти - так это выглядело. Ирландия же выдавала один из лучших своих матчей за много лет.

Ну, а затем случилось ЭТО.

***

Кевин Килбейн видел все с идеального ракурса.

Видел, как Анри поймал мяч рукой, как скидывал себе на ногу, как подавал на голову Галласу - в общем, все.

"Я сразу понял. В тот вечер я играл левого защитника, поэтому находился почти на линии мяча. Первым делом я посмотрел назад, потому что знал - лайнсмен на дальнем конце поля, и у него хороший обзор. Но он стоял и, очевидно, не собирался ничего делать".

Позже окажется, что в момент передачи на Анри Себастьян Скиллачи был в активном офсайде - и это тоже прошло мимо внимания бокового арбитра.

Бригада шведа Мартина Ханссона, обслуживавшая матч, поплатилась за произошедшее своими карьерами, но Килбейну-то что до этого?

"Возвращаясь в раздевалку, я чувствовал, что ярость нарастает. Это была основная эмоция. Думаю, направлена она была даже не на Анри. Лично меня больше разозлил рефери - он отнесся ко мне высокомерно и дерзко, трижды заявив, что прав на все 100%".

Ханссон против ирландцев. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Steele

Ханссон - ныне ярый защитник системы VAR - все подтверждает. Оценить масштабы своего ляпа он смог только в судейской:

"До ухода с поля я действительно думал, что это была одна из лучших игр в моей карьере. Не так часто, будучи судьей, ты ждешь дополнительного времени, но тогда я чувствовал именно это. Мне казалось, я провел идеальную игру".

Итогом "идеальной игры" для него стало завершение международной карьеры, многочисленные угрозы в соцсетях; переезд в новый дом под чужой фамилией ради безопасности двух сыновей, которым было 9 и 11 лет. Письма, типа, "мы вас найдем" появлялись в почтовом ящике почти каждый день.

И нет, Ханссон до сих пор не простил за них Тьерри Анри.

Скрин: eurosport.com

***

Не помогло и то, что Анри получал точно такие же. По совету полиции он сменил дочке школу и нанял телохранителя. Писем приходило слишком много.

Тити настаивал, что ирландцы перегибают. Сразу после матча он присел рядом с Ричардом Данном и признался, что сыграл рукой - чего им еще надо?

"Он говорил Данни, что это было инстинктивно, и что он не хотел такой развязки. Я полагаю, это было сообщение, которое он хотел передать всем нам, но, хотя мы его услышали, мы все равно не могли его по-настоящему почувствовать, пока не просмотрели видео".

Оно убило всякие сомнения. Да, Анри мог потянуться рукой за уходящим мячом инстинктивно, но за этим последовала подача на Галласа - и ее на рефлексы точно не спишешь.

На следующее утро газеты в Ирландии вышли с такими заголовками, будто вся европейская политкорректность испарилась. Одна только "Рука жабы" от The Irish Sun чего стоит!

Фото: irishmirror.ie/ автор Paul Railton

Даже друг и бывший одноклубник Тьерри по "Арсеналу" Ли Диксон признал очевидное:

"Он в очень сложной ситуации, но он сам поставил себя в нее загнал, так что давайте не будем его слишком жалеть".

Впрочем, а кто жалел? Разве что свои, которым Анри продолжал скармливать байки про инстинкт - мол, не может объяснить, почему так сделал, нисколько этим не гордится, но зачем оскорблять?

"Когда Месси рукой забивает "Эспаньолу", люди говорят: "Какой гений, теперь он ближе, к Марадоне, чем когда-либо". Но когда это сделал я, реакция такая, будто я кого-то убил".

***

Отмазка слабая, но это же свои - они приняли.

Во Франции любимчикам вообще прощают все. Как справедливо отметил Эммануэль Пети, Зинедина Зидана удаляли 14 раз, и некоторые его фолы тянули бы на уголовные дела, случись они за пределами поля, но в итоге он все равно остался народным героем.

Франция еще не знает, что ее ждет в ЮАР.. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Steele

С Анри, в принципе, то же самое - даже несмотря на Найсну и прочие ужасы сборной конца нулевых.

Ирландия возмущалась, требовала переигровку, но получила взамен лишь… 5 млн евро. Плата от ФИФА за молчание.

Правда о ней выяснилась, когда банду Блаттера и его самого подцепили на крючок американские прокуроры. Оказалось, что в 2010 году ФИФА оформила для ирландской федерации (FAI) кредит якобы на строительство стадиона "Авива" в Дублине. Деньги надо было вернуть лишь при условии успешного прохождения Ирландией отбора на ЧМ-2014, чего в итоге не случилось.

В официальных бухгалтерских отчетах ФИФА и FAI деньги не проходили, да и вообще история пахла очень дерьмово.

Джон Дилейни оправдывается перед СМИ. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Niall Carson - PA Images/PA Images

В свое оправдание тогдашний исполнительный директор FAI Джон Дилейни заявил, что при Блаттере рассчитывать на большее было глупо:

"Мы чувствовали, что наш судебный иск против ФИФА из-за руки Анри не сработает. Кроме того, то, как вел себя Блаттер, хихикал и издевался над нами, предлагал стать 33-ми... Когда я вошел, то сказал, что о нем думаю. Мы долго ругались, а потом пришли к соглашению. Это были очень хорошие условия для FAI".

Как и Анри, виновным он себя не чувствовал. Обмен справедливости на деньги - что тут нового для Европы?

***

Впоследствии Дилейни и Блаттер встречались только раз - в Вене, незадолго до ареста главы ФИФА.

"Он встретил меня с Эммой, моей партнершей, в Вене, и смотрел на нее 7-8 секунд, а тогда сказал: "Я одобряю твою новую девушку". Я посоветовал ему проваливать", - та еще мизансцена.

Ну, а "рука Анри" быстро стала частью фольклора - кто бы сомневался. В рейтинге самых подлых спортивных мошенников от журнала Time Тьерри поставили между фигуристкой Тоней Хардинг, чей муж искалечил конкурентку, и спринтером на стероидах Беном Джонсоном.

И никакого смысла, выгоды - ничего. Просто проиграли все. Ирландия - сразу, судья Ханссон - через пару дней, а Франция поняла, как сильно проиграла, уже в Найсне, да было поздно. Ложь во спасение, как обычно, закопала лжеца только глубже.

Жаль, люди на чужих ошибках не учатся, а так эту историю можно было бы назвать поучительной.