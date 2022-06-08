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Словакия осталась без главного тренера после поражения от Казахстана
К двум предстоящем играм команду будут готовить помощники
Фото: futbalsfz.sk
Штефан Таркович отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Словакии, сообщает официальный сайт организации.
Причиной такого решения стали неоднократное недовольство результатами и неудовлетворительным выступлением команды, начиная еще с осени 2021 года, особенно в матчах отбора на ЧМ-2022 с россией и Хорватией.
За две предстоящие игры словаков в июне Лиге наций будут отвечать помощники тренера - Самуэль Словак и Марек Минтал.
Напомним, вчера сборная Словакии минимально уступила в родных стенах Казахстану (0:1). 10 июня словаки сыграют на выезде против Азербайджана, а 13 июня - с Казахстаном. На данный момент словацкая команда с 3 очками занимает 2-е место в группе С3 Лиги наций.
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