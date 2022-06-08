Лига наций УЕФА
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На матче Лиги наций с Ирландией будет около 3500 болельщиков сборной Украины
Большинство билетов ФА Ирландии предоставили бесплатно
Фото: uaf.ua
На матче Ирландия – Украина первого тура Лиги наций будет около 3500 фанатов нашей сборной, сообщает УАФ. Футбольная ассоциация Ирландии предоставила 3000 билетов бесплатно.
500 билетов были реализованы как домашняя квота УАФ.
Отмечается, что болельщиков сборной Ирландии на стадионе Авива ожидается около 30-33 тысяч.
Стадион Авива находится в Дублине. Матч начнется в 21:45.
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Источник:uaf.ua
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 19:25
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Lion Killer (Львів)
08.06.2022 в 19:36
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 19:52
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