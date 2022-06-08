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На матче Лиги наций с Ирландией будет около 3500 болельщиков сборной Украины

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Большинство билетов ФА Ирландии предоставили бесплатно

На матче Лиги наций с Ирландией будет около 3500 болельщиков сборной Украины

Фото: uaf.ua

Новина українською

На матче Ирландия – Украина первого тура Лиги наций будет около 3500 фанатов нашей сборной, сообщает УАФ. Футбольная ассоциация Ирландии предоставила 3000 билетов бесплатно.

500 билетов были реализованы как домашняя квота УАФ.

Отмечается, что болельщиков сборной Ирландии на стадионе Авива ожидается около 30-33 тысяч.

Стадион Авива находится в Дублине. Матч начнется в 21:45.

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В статье: Украина Ирландия Лига Наций
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Источник:
uaf.ua

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 19:25
Повтікали з країни, вивезли гроші і ходять по тусовкам.....
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0
-3
Lion Killer (Львів)
08.06.2022 в 19:36
більшість там вже живуть роками, десятиліттями, працюють, мають свої бізнеси і так далі. їм теж не йти на "тусовку"?
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 19:52
Більшість?
0
-3
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:25
Вот даю тебе совет У колибри мозга нет... Это странный петушок пососать он любит... сок ! Перебрал вчера нектар Посинел,как Аватар...
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+2
-1

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