Лига наций. Уэльс - Нидерланды 1:2. Веселый финал среднего матча

Луи ван Гал после феерического матча с Бельгией сделал 11 замен в основном составе сборной Нидерландов, Роб Пейдж, на его фоне, – "всего" семь после игры с Украиной. Тем не менее победили Нидерланды, для Уэльса это было первое домашнее поражение с 2018 года.

Конечно же, такое внушительное количество изменений не могло не сказаться на качестве игры. В исполнении "оранье" не было остроты и интенсивности как в игре с Бельгией несколько дней назад. Проблемы были как в индивидуальном плане, так и командном. Уэльс даже смотрелся предпочительнее. После несмелого старта команда Роба Пейджа все чаще оказывалась на половине поля гостей, организовуя быстрые, вертикальные атаки, которые заканчивались кроссами или прострелами и приводили к полумоментам у ворот Флеккена. У Нидерландов в первой половине игры практически не было ничего, за исключением промаха Гакпо с хорошей позиции.

В перерыве Роб Пейдж сменил Дэнни Уорда, выпустив вместо него вратаря "Шеффилд Юнайтед" Адама Дэвиса. Первая проверка Дэвиса состоялась уже через пять минут. Коопмейнерс хорошо открылся у линии штрафной, и пробил по воротам, получив пас от Схаутена. До ворот было далеко, удар получился не самым сильным, и в большинстве случаев этот эпизод не привел бы к голу. Но Дэвис не справился с ударом – 0:1. Дебютный мяч Коопмейнерса за "оранье".

Гол ничего не изменил. Скорости по-прежнему были низкими, команды крайне редко пробивали по воротам, сооотетственно почти не было моментов. Постоянные остановки на замены тоже не способствовали драматизации матча.

Тем не менее последние минуты матча получились веселеыми. Сначала счет сравнял Уэльс. Робертс выполнил кросс, а Норрингтон-Дэвис, подавив соперника на земле, мощно вколотил мяч в ворота головой.

Казалось, что Уэльс продлит свою домашнюю без поражений, но не тут было. Френки Де Йонг выполнил впечатляющий проход через полполя, выкатил мяч на фланг, Маласиа подал, а Вегорст удачно пробил головой.

2:1. Нидерланды – единственная сборная в группе со стопроцентным результатом после двух туров, Уэльс на последнем месте.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 2 2 0 0 6-2 +4 6 2 Бельгия 2 1 0 1 7-5 +2 3 3 Польша 2 1 0 1 3-7 -4 3 4 Уэльс 2 0 0 2 2-4 -2 0

Лига наций, группа А4, второй тур. Кардифф, “Кардифф Сити Стэдиум”

Уэльс – Нидерланды 1:2

Голы: Норрингтон-Дэвис 90+2 – Коопмейнерс 50, Вегорст 90+4

Уэльс: Уорд (Дэвис 46) – Робертс, Мифем, Родон, Дэвис, Норрингтон-Дэвис – Левитт (Смит 68), Моррелл (Колуилл 60), Уилсон – Джонсон (Бэйл 77), Джеймс (Матондо 77)

Нидерланды: Флеккен – Де Лигт (Мартинс Инди 84), Де Врей, Тезе – Маласиа, Схаутен (де Йонг 67), Коопмейнерс, Хатебур – Гакпо (Бергвейн 67), Ланг (Тиль 90+1) – Вегорст

Предупреждение: Тезе 3