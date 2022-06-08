Лига наций УЕФА
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ЛН. Судья отменил гол Качарабы из-за офсайда. Ирландия – Украина
Не повезло
Фото: скриншот
Сборная Украины открыла счет в матче первого тура Лиги наций против Ирландии. Судья отменил гол из-за положения Тараса Качарабы вне игры.
38' Тарас Качараба – отмененный гол.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 22:48
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