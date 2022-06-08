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ЛН. Судья отменил гол Качарабы из-за офсайда. Ирландия – Украина

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Не повезло

ЛН. Судья отменил гол Качарабы из-за офсайда. Ирландия – Украина

Фото: скриншот

Новина українською

Сборная Украины открыла счет в матче первого тура Лиги наций против Ирландии. Судья отменил гол из-за положения Тараса Качарабы вне игры.

38' Тарас Качараба – отмененный гол.

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В статье: Украина Ирландия Тарас Качараба Лига Наций
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 22:48
Дуже незіграні
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