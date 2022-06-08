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Ирландия - Украина 0:1. Резервом удержали победу

Лига наций УЕФА
Обновлено
(3 голосов)

Тяжелый матч с положительным результатом

Ирландия - Украина 0:1. Резервом удержали победу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Вряд ли ажиотаж вокруг матчей Лиги Наций сравним с отборочным циклом на Чемпионат мира. Оно и понятно. В пером случае речь идет об обычном турнире, который многими воспринимается как аналог товарищеских игр. Неплохой аналог, перспективный, интересный, но победа здесь, добытая на поле, а не в кабинетах, не принесет радости, сравнимой с попаданием на крупный турнир. С другой стороны, Лига Наций - это хорошее место для проверки резервов и перестройки команды. Тут можно ошибиться, никто за это сильно ругать не будет. А потому своя фишка у данного соревнования все же есть.

Александр Петраков не соврал, когда предрекал абсолютно новый состав на игру против Ирландии. Основа устала физически и морально против Уэльса и Шотландии, а потому сегодня с первых минут вышло сразу десять новых игроков. Сохраниться с прошлых миссий сумел лишь Миколенко, да и то, как нам кажется, из-за приболевшего Соболя. Помимо нового набора игроков имела место и другая схема их расположения. Петраков вернулся к любимым 3-4-3, где место правого фулбека занимал центрбек Качараба. В остальном игроки расположились на профильных позициях.

Если честно, начало поединка получилось тревожным. Ирландцы пытались атаковать самостоятельно, а украинская оборона под предводительством Лунина всячески помогала "зеленой армии". Старт был тяжелым, и пускай кроме выстрела Найта вспомнить особого нечего, начало не оставило приятных впечатлений. Примерно минуты с 15-й встреча выровнялась. И у Мудрика появилось пространство, и Миколенко здорово подключался, и у Шапаренко наконец-то нормально держал мяч в ногах. Опять же, не совсем идеально, но гораздо лучше, чем было.

Теперь к конкретике. В первом тайме было всего два эпизода, на которых стоит остановиться отдельно. Во-первых, спорный момент случился в штрафной Лунина во время борьбы между Бондарем и Робинсоном. Возможно, небольшое нарушение со стороны центрбека "горняков" было, однако судья не свистнул, а ВАР на этом внимание не концентрировал. Второй момент - это гол Украины. Отмененный гол. Довбик принял мяч на левом фланге, прострелил в штрафную, после чего мяч отлетел к Качарабе. Шикарный удар украинского легионера из-за пределов штрафной. Но видео-ассистент арбитра нашел офсайд у Довбика во время его подключения слева и взятие ворот было отменено. А жаль, Качараба пробил слишком красиво.

Второй тайм начался с выхода свежего Цыганкова и уже легитимного гола гостей нашего матча, забитого... Именно Цыганковым. Виктор взялся исполнять стандарт на правом краю поля, навесил в штрафную и мяч по интересной дуге залетел в ворота Келлехера. Никто мяча не коснулся, а потому констатируем небольшой ляп запасного кипера "Ливерпуля". Ничего, когда много сидишь за спиной у Алиссона, такое может случиться.

Помните, мы писали, что начало матча получилось тревожным? Концовка же была валидольной. Украину вновь подвела физическая готовность, что позволило ирландцам прижать соперника, заработать несколько стандартов и создать несколько моментов. Кульминацией всего стал удар от Даффи и супер сейв от Андрея Лунина. Касание от кипера "Реала" перевело сферу в перекладину. В целом у хозяев хватало моментов, чтобы сравнять счет, но сегодня фортуна вернула должок "сине-желтым" за не фарт в Кардиффе. Увы, не очень вовремя.

1:0 - Украина с победы стартует в Лиге Наций и сходу занимает второе место в группе. Лидером же становятся старые друзья из Шотландии, которые сегодня без проблем одолели Армению. С этими двумя коллективами Украина и сыграет в ближайшее время.

Лига Наций, дивизион В, второй тур
8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"
Ирландия - Украина 0:1
Гол: Цыганков 48
Ирландия: Келлехер - Коллинс, Даффи, Эган (О'ши 63) - Кристи (Браун 69), Хендрик, Каллен, Стивенс (Макклин 69) - Робинсон (Обафеми 69), Найт - Огбене (Хэмилтон 78)
Украина: Лунин - Бондарь, Попов, Сирота - Качараба (Караваев 72), Сидорчук (Игнатенко 88), Шапаренко, Миколенко - Зубков (Цыганков 46), Довбик (Сикан 80), Мудрик (Пихаленок 72)
Предупреждение: Каллен 54 - Миколенко 78

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Комментарии (69)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
09.06.2022 в 01:09
Молодці збірна і молодець Петраков! Тренер ризикнув та здобув вже другу перемогу вгостях над командами з британських островів. Тепер перемогти прокацапських армян і буде гарний шанс заняття 1-ого місця в групі.
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0
-1
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2.dc (Николаев)
09.06.2022 в 01:03
Ну что, игры нет, результат есть - это приятно черт возьми, это куда лучше того же Уэльса, где ни игры, ни результата. Всякие Зины-Малины никуда не деваются … Короче все норм для состава, который и экспериментальным то не назовешь.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 00:14
Не вистачало Супряги і Коваленко!
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+2
-6
Zloy Pingvin
09.06.2022 в 00:13
Відповідь Kolibri не зміг скинути комент під твоїм написом.... Ти вболіваешь за всіх? Так чого ти проти Динамо?)
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 00:17
Я за справедливість! Динамо останнім часом, то не гра, а піар!
Ответить
0
-11
Zloy Pingvin
09.06.2022 в 00:18
Хто гра?)
+2
-1
Comment06 (Украина)
09.06.2022 в 00:13
Эх, лучше бы так было с Уэльсом- невразумительная игра, но победа! Отсутствие одновременно трех способных созидать(Зинченко, Малиновский,Ярмоленко) даже на фоне средненькой Ирландии напрочь разрушило комбинационную, в пас игру сборной. А связка Попов- Бондарь в центре обороны- инфарктная группа риска! Не впечатлили и все остальные резервисты. 11-13 высокого уровня исполнителей- маловато для команды, ставящей высокие цели! Мягко говоря, не впечатлили.
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+8
-2
storm_ua (Николаев)
09.06.2022 в 00:02
Браво Петраков, ни один тренер до тебя в СБУ, не играл бы полностью резервом. А ты мало того что играл, так ещё и победил.Заставил юнцов играть в высокий пресенг, бегать от кромки до кромки.Браво тренер.
Ответить
+6
-8
C_Ballack (Днепр)
09.06.2022 в 00:02
Сікан, Сидорчук та Зубков навіть для резерву заслабкі. Лунін повинен грати зараз першого номера. На сьогодні він кращий.
Ответить
+3
-7
Dr. House (Поділля)
09.06.2022 в 00:04
Гравці Реалу завжди топ)))
Ответить
+3
-3
C_Ballack (Днепр)
09.06.2022 в 00:07
З урахуванням того що інші голкіпери були без ігрової практики, досить дивно що Петраков поставив Бущана.
0
-7
Zloy Pingvin
09.06.2022 в 00:14
Ти справді?)
Ответить
0
-1
oleg dynamo (львівська)
09.06.2022 в 00:16
а Пихальонок? а Бондар?(на рівному місці кутові привозить і т.д)..тай Шапаренко сьогодні мені дуже не сподобався,постійно перетягав(за винятком один пас на Циганкова в кінці),,,Ну і Петраков в кінці гри із дурними замінами.... та випусти ігроків які вміють іграючи в пас потримати мяч...просто десь пофартилоа десь і Лунін спас...З перемогою всіх нас,хоть і з такою....
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+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 23:59
Бельгійці другий тайм показали, як потрібно грати)))
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0
-3
Dr. House (Поділля)
09.06.2022 в 00:01
Особливо з нідерами перед цим)))
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 00:05
Сьогодні з поляками!
0
-3
Dr. House (Поділля)
08.06.2022 в 23:58
Від Ірландії очікував більшого. Не випадково вони пашинянам програли... Але то таке. Дякуємо айрішам за підтримку України!!!
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+4
-2
Zloy Pingvin
08.06.2022 в 23:57
kolibri фанат Мудрика, але є різниця, Мудрик - дно, Ярмола в своєму пенсійному віці Бог))
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+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 00:02
Я фанат українського футболу і радий за всіх прогресивних гравців! Миколенко, досить зріс, це не може не радувати..... але є речі, яких важко зрозуміти (про рекламу в збірній)
Ответить
0
-4
Zloy Pingvin
09.06.2022 в 00:04
Ти фанат велікого шахтера))Так що не звизди)))Я тебе вже палив)
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 00:07
Але Я не ображаю тих хто вболіває за іншу команду! То є кожного право вболівати за свій клуб! Але в збірній мають грати найкращі!
+1
-4
avatar
okolegko (Київ)
08.06.2022 в 23:56
Виграти фактично другим складом у збірної Ірландії... непогано так. Тренерська команда Шевченка та Петраков все ж чогось досягли. Вітання
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+2
-2
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WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:53
З перемогою! Слава Україні!
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+4
-2
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
08.06.2022 в 23:53
Героям Слава!
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+5
-1
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WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:57
Слава нації і триндець російській ф(п)едерації!
+5
-2
avatar
Romerik (YNWA)
08.06.2022 в 23:51
Перемога є? Є! Хтось чекав якогось конструктиву з таким складом? Не думаю. Основу на Вірменію зберегли, резерв використали. Враховуючи що ірландці мертві навіть проти нашого напів резерву, все в порядку. В групі маємо без шансів бути першими... З перемогою всіх
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+6
-1
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Romerik (YNWA)
08.06.2022 в 23:51
Луніна топ. Ще не просидів свій талант
Ответить
+4
-1
Dr. House (Поділля)
08.06.2022 в 23:51
Лунін- молодець! Резервний воротар Реала на голову сильніше Келахера- резервного воротаря Ліверпуля!))
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+5
-1
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Spokoyno (Київ)
08.06.2022 в 23:50
З ПЕРЕМОГОЮ! Проте де ті експерти, що волали чому не грають Зубков, Довбик, Мудрик і так далі... Утім не потрібно забувати, що основа тільки із 10 польових це шлях в нікуди!
Ответить
+6
-1
avatar
WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:58
Зазвичай вони коли провалюються (ті експерди), ховаються деякий час, щоб носом не мокали.
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 23:58
Зубков, Довбик, Мудрик і так далі... не должны играть одновременно в основе в каждом матче - их нужно просто чаще и на более длительное время выпускать на замену или по одному выпускать в старте (зависит от соперника)
Ответить
+3
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
09.06.2022 в 00:09
Дійсно не можна розрахувати на десяток польових... Та я і з Уельсом розраховував, що замість Ярмоленко у першому таймі вийдуть побігати Зубков чи Мудрик... Але гра показала чому тренерський штаб так ЖАХається випускати підміну... Проте без ротації важко спарки грати... Тим більше зараз грають по три... чотири.
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:15
опытный тренер должен рационально и с максимальной эффективностью СВОЕВРЕМЕННО использовать лучшие качества игроков, а не их имя или удовлетворять желания болельщиков
+3
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 23:50
почему у нас всегда валидольные последнии минуты --когда вы начнёте играть до финального свистка --куча баранов а не сборная -только не хвалите их уже перехвалили и где ЧМ и кому проиграли --было бы не обидно если бы проиграли сильным командам Германии-Испании -Франции и т-д а игры НЕТ
Ответить
+1
-3
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
09.06.2022 в 00:58
А ти сєпар, завжди збірную незадоволений, може тобі вибрати іншу збірну, яка буде миліша для твого руського серця?
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0
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2022 в 23:48
Зрозуміло що команда не зіграна зовсім. Але принаймі дякуємо за результат.
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 23:47
Мені серед динамівців подобався Шапаренко, но останні його матчі і цей......Гра - повний безлад, але перемога! Молодці!
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+2
-2
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okolegko (Київ)
08.06.2022 в 23:47
Не знаю, чим Качараба кращий за Цитаішвілі, але тренеру, мабуть, видніше...
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+1
-4
Dr. House (Поділля)
08.06.2022 в 23:48
А до чого тут Цитаішвілі?
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 23:48
Вболіває за Грузію)))
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 23:49
качараба - нападающий, цитаишвили - вратарь!))
Ответить
+1
-3
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okolegko (Київ)
08.06.2022 в 23:58
Цитаішвілі – воротар . Ну ти сьогодні хильнув
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:05
т.е. нормально, что качараба - нападающий???))) есть такое понятие - сарказм! сиди в луже дальше
+2
-1
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okolegko (Київ)
09.06.2022 в 00:07
Є таке поняття – недоречність і тупість. Пропонуй їх і далі
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:08
о тупости: okolegko (Київ) 08.06.2022 в 23:47Не знаю, чим Качараба кращий за Цитаішвілі, але тренеру, мабуть, видніше...
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
08.06.2022 в 23:55
Тобі потрібні гроші на бінокль? Щоб ти мені показав де ти Гіо побачив?
Ответить
+3
-1
Papaye (Dnipro)
09.06.2022 в 00:18
А чим Олівер Кан кращий за Евгена Коноплянку???)))))
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:19
Є таке поняття – недоречність і тупість. Пропонуй їх і далі (с)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:21
алё! ты протрезвел, перечитав свой мегакоммент?)))
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
08.06.2022 в 23:45
Тихий ужас. No comment
Ответить
+3
0
Zloy Pingvin
08.06.2022 в 23:44
Україна браво)))
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 23:43
ирлы - бей-беги!
Ответить
+2
-4
Zloy Pingvin
08.06.2022 в 23:45
Наши чем отличились? Я за Украину ну я и за футбол
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 23:48
это к тому, что основа вынесла бы их (если только не автоголенко или что-то наподобие)!
+1
-9
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 23:51
)))))))
+1
-1
avatar
WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:52
ВАТАН, Ярмоленко найкращий гравець нашої збірної, після іншого Андрія, а ти тупа нікчема, яка крім злиття слюней ні на шо не здібна.
+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2022 в 23:54
WuTang - читается "ВАТАН"
+1
-1
avatar
WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:55
TIRAN-ВАТАН
0
-2
avatar
WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:55
TIRAN-БАРАН
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.06.2022 в 00:02
лошок WuTang (Київ)/ВАТАН, это какой по очереди твой аккаунт, убогое?))) палишься, как голимая школота)))
+1
-1
avatar
WuTang (Київ)
09.06.2022 в 00:06
лошок - в тебе в дзеркалі, сцикота ти заднєприводна
0
-2
avatar
WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:50
ВАТАН, на скільки десятків мільйонів сьогодні подорожчав Мудрик?))
Ответить
+3
-2
Zloy Pingvin
08.06.2022 в 23:51
На 0
+1
-1
Dr. House (Поділля)
08.06.2022 в 23:52
А що Мудрик сьогодні показав? Шапа був кращий за нього
+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 23:53
А на нього так грали круто))))) стільки разів відкривався, але в центр, або назад, но не на нього.....Розкажи про загострення від Шапаренко!
+1
-3
Dr. House (Поділля)
08.06.2022 в 23:55
Чогось Петраков Мудрика змінив, а не Шапаренка, а йому видніше, хто як грав
+2
-1
avatar
WuTang (Київ)
08.06.2022 в 23:55
Kolibri, скільки він разів м'яч просто не зміг прийняти? Шапаренко сьогодні один з найкращих, але кому я це говорю? Тупим сліпим кротам.
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 23:57
Шапаренко? Серьёзно? Подивись статистику! Але кому тут говорити..... Ображати не буду, то низько!
+1
-4
avatar
WuTang (Київ)
09.06.2022 в 00:00
Дивись статистику, але це тобі не допоможе. Коли мізків немає.
0
-2

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