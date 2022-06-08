Ирландия - Украина 0:1. Резервом удержали победу

Вряд ли ажиотаж вокруг матчей Лиги Наций сравним с отборочным циклом на Чемпионат мира. Оно и понятно. В пером случае речь идет об обычном турнире, который многими воспринимается как аналог товарищеских игр. Неплохой аналог, перспективный, интересный, но победа здесь, добытая на поле, а не в кабинетах, не принесет радости, сравнимой с попаданием на крупный турнир. С другой стороны, Лига Наций - это хорошее место для проверки резервов и перестройки команды. Тут можно ошибиться, никто за это сильно ругать не будет. А потому своя фишка у данного соревнования все же есть.

Александр Петраков не соврал, когда предрекал абсолютно новый состав на игру против Ирландии. Основа устала физически и морально против Уэльса и Шотландии, а потому сегодня с первых минут вышло сразу десять новых игроков. Сохраниться с прошлых миссий сумел лишь Миколенко, да и то, как нам кажется, из-за приболевшего Соболя. Помимо нового набора игроков имела место и другая схема их расположения. Петраков вернулся к любимым 3-4-3, где место правого фулбека занимал центрбек Качараба. В остальном игроки расположились на профильных позициях.

Если честно, начало поединка получилось тревожным. Ирландцы пытались атаковать самостоятельно, а украинская оборона под предводительством Лунина всячески помогала "зеленой армии". Старт был тяжелым, и пускай кроме выстрела Найта вспомнить особого нечего, начало не оставило приятных впечатлений. Примерно минуты с 15-й встреча выровнялась. И у Мудрика появилось пространство, и Миколенко здорово подключался, и у Шапаренко наконец-то нормально держал мяч в ногах. Опять же, не совсем идеально, но гораздо лучше, чем было.

Теперь к конкретике. В первом тайме было всего два эпизода, на которых стоит остановиться отдельно. Во-первых, спорный момент случился в штрафной Лунина во время борьбы между Бондарем и Робинсоном. Возможно, небольшое нарушение со стороны центрбека "горняков" было, однако судья не свистнул, а ВАР на этом внимание не концентрировал. Второй момент - это гол Украины. Отмененный гол. Довбик принял мяч на левом фланге, прострелил в штрафную, после чего мяч отлетел к Качарабе. Шикарный удар украинского легионера из-за пределов штрафной. Но видео-ассистент арбитра нашел офсайд у Довбика во время его подключения слева и взятие ворот было отменено. А жаль, Качараба пробил слишком красиво.

Второй тайм начался с выхода свежего Цыганкова и уже легитимного гола гостей нашего матча, забитого... Именно Цыганковым. Виктор взялся исполнять стандарт на правом краю поля, навесил в штрафную и мяч по интересной дуге залетел в ворота Келлехера. Никто мяча не коснулся, а потому констатируем небольшой ляп запасного кипера "Ливерпуля". Ничего, когда много сидишь за спиной у Алиссона, такое может случиться.

Помните, мы писали, что начало матча получилось тревожным? Концовка же была валидольной. Украину вновь подвела физическая готовность, что позволило ирландцам прижать соперника, заработать несколько стандартов и создать несколько моментов. Кульминацией всего стал удар от Даффи и супер сейв от Андрея Лунина. Касание от кипера "Реала" перевело сферу в перекладину. В целом у хозяев хватало моментов, чтобы сравнять счет, но сегодня фортуна вернула должок "сине-желтым" за не фарт в Кардиффе. Увы, не очень вовремя.

1:0 - Украина с победы стартует в Лиге Наций и сходу занимает второе место в группе. Лидером же становятся старые друзья из Шотландии, которые сегодня без проблем одолели Армению. С этими двумя коллективами Украина и сыграет в ближайшее время.

Лига Наций, дивизион В, второй тур

8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"

Ирландия - Украина 0:1

Гол: Цыганков 48

Ирландия: Келлехер - Коллинс, Даффи, Эган (О'ши 63) - Кристи (Браун 69), Хендрик, Каллен, Стивенс (Макклин 69) - Робинсон (Обафеми 69), Найт - Огбене (Хэмилтон 78)

Украина: Лунин - Бондарь, Попов, Сирота - Качараба (Караваев 72), Сидорчук (Игнатенко 88), Шапаренко, Миколенко - Зубков (Цыганков 46), Довбик (Сикан 80), Мудрик (Пихаленок 72)

Предупреждение: Каллен 54 - Миколенко 78