ЛН. Шотландия – Армения 2:0. Ситуативный лидер группы оказался слишком слабым

Армения начинала этот матч как лидер турнирной таблицы группы 1 дивизиона В. Однако результат, а главное – содержание игры, четко дали понять, что это только ситуативный порыв. Вряд ли армянам хватит сил и умения бороться за что-то весомое на длинной дистанции.

Шотландия спокойно одержала свою победу, забив два гола еще до перерыва. На шестидесятую минуту матча хозяева организовали на ворота соперника более 25 атак, тогда как у армян едва нашкреблось две. Такое существенное преимущество британцев было во всем: в количестве и качестве передач, в количестве ударов по воротам, в целом в организации игры.

Здесь все вполне могло закончиться разгромом – и это уже проблемы шотландцев, что они не позаботились о высокой результативности. Нам же Армения интересна как ближайший соперник сборной Украины (уже одиннадцатого июня). И констатировать можно с уверенностью: такую ​​команду мы должны побеждать безальтернативно.

Лига наций. Дивизион В. Группа 1

08.06.2022. Глазго. "Хэмпден Парк"

Арбитр в поле – Себастьян Гишамер (Австрия)

Шотландия – Армения 2:0

Голы: Ролстон 28, МакКена 40

Шотландия: Гордон – Сауттар, Хендри, МакКена – Ролстон (Паттерсон 76), Макгин, Макгрегор, Робертсон (Хики 76) – Армстронг (Мактоминей 75), Кристи (Стюарт 86) – Адамс (Браун 87)

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян (Восканян 46) – Григорян (Вбеймар 46), Сперцян (Удо 71), Барсегян – Байрамян (Дашян 89) – Адамян (Бичан 4)

Предупреждения: Макгрегор 42 – Ароян 45+2, Сперцян 67, Вбеймар 90+4