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ЛН. Шотландия – Армения 2:0. Ситуативный лидер группы оказался слишком слабым
Матч нашей группы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армения начинала этот матч как лидер турнирной таблицы группы 1 дивизиона В. Однако результат, а главное – содержание игры, четко дали понять, что это только ситуативный порыв. Вряд ли армянам хватит сил и умения бороться за что-то весомое на длинной дистанции.
Шотландия спокойно одержала свою победу, забив два гола еще до перерыва. На шестидесятую минуту матча хозяева организовали на ворота соперника более 25 атак, тогда как у армян едва нашкреблось две. Такое существенное преимущество британцев было во всем: в количестве и качестве передач, в количестве ударов по воротам, в целом в организации игры.
Здесь все вполне могло закончиться разгромом – и это уже проблемы шотландцев, что они не позаботились о высокой результативности. Нам же Армения интересна как ближайший соперник сборной Украины (уже одиннадцатого июня). И констатировать можно с уверенностью: такую команду мы должны побеждать безальтернативно.
Лига наций. Дивизион В. Группа 1
08.06.2022. Глазго. "Хэмпден Парк"
Арбитр в поле – Себастьян Гишамер (Австрия)
Шотландия – Армения 2:0
Голы: Ролстон 28, МакКена 40
Шотландия: Гордон – Сауттар, Хендри, МакКена – Ролстон (Паттерсон 76), Макгин, Макгрегор, Робертсон (Хики 76) – Армстронг (Мактоминей 75), Кристи (Стюарт 86) – Адамс (Браун 87)
Армения: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян (Восканян 46) – Григорян (Вбеймар 46), Сперцян (Удо 71), Барсегян – Байрамян (Дашян 89) – Адамян (Бичан 4)
Предупреждения: Макгрегор 42 – Ароян 45+2, Сперцян 67, Вбеймар 90+4
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|Украина
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Армения
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|4
|Ирландия
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
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