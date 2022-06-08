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ЛН. Шотландия – Армения 2:0. Ситуативный лидер группы оказался слишком слабым

Лига наций УЕФА
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Матч нашей группы

ЛН. Шотландия – Армения 2:0. Ситуативный лидер группы оказался слишком слабым

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Армения начинала этот матч как лидер турнирной таблицы группы 1 дивизиона В. Однако результат, а главное – содержание игры, четко дали понять, что это только ситуативный порыв. Вряд ли армянам хватит сил и умения бороться за что-то весомое на длинной дистанции.

Шотландия спокойно одержала свою победу, забив два гола еще до перерыва. На шестидесятую минуту матча хозяева организовали на ворота соперника более 25 атак, тогда как у армян едва нашкреблось две. Такое существенное преимущество британцев было во всем: в количестве и качестве передач, в количестве ударов по воротам, в целом в организации игры.

Здесь все вполне могло закончиться разгромом – и это уже проблемы шотландцев, что они не позаботились о высокой результативности. Нам же Армения интересна как ближайший соперник сборной Украины (уже одиннадцатого июня). И констатировать можно с уверенностью: такую ​​команду мы должны побеждать безальтернативно.

Лига наций. Дивизион В. Группа 1
08.06.2022. Глазго. "Хэмпден Парк"
Арбитр в поле – Себастьян Гишамер (Австрия)

Шотландия – Армения 2:0
Голы: Ролстон 28, МакКена 40

Шотландия: Гордон – Сауттар, Хендри, МакКена – Ролстон (Паттерсон 76), Макгин, Макгрегор, Робертсон (Хики 76) – Армстронг (Мактоминей 75), Кристи (Стюарт 86) – Адамс (Браун 87)

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян (Восканян 46) – Григорян (Вбеймар 46), Сперцян (Удо 71), Барсегян – Байрамян (Дашян 89) – Адамян (Бичан 4)

Предупреждения: Макгрегор 42 – Ароян 45+2, Сперцян 67, Вбеймар 90+4

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шотландия 1 1 0 0 2-0 +2 3
2 Украина 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 Армения 2 1 0 1 1-2 -1 3
4 Ирландия 2 0 0 2 0-2 -2 0

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